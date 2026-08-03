¿Ariana Grande está muriendo? Una actriz lanza preocupante mensaje en sus redes: “Rezo para que se recupere”
Famosa actriz lanza fuerte mensaje a Ariana Grande y asegura que la cantante podría estar muriendo frente a su público. ¿Por qué?
Una famosa actriz preocupó al fandom de Ariana Grande, luego de asegurar que la cantante se encuentra con graves problemas de salud. Esta información surgió después de que trascendieran una serie de imágenes de Ariana conviviendo con algunos fans. ¿Qué se sabe al momento?
¿Por qué la salud de Ariana Grande ha preocupado a sus fans?
Los comentarios sobre la salud y el aspecto físico de Ariana Grande llegaron desde que se estrenó la película Wicked, misma que protagonizó la intérprete, pues se vio mucho más delgada que en videos musicales y anteriores producciones.
Además, durante las últimas semanas se viralizó una fotografía compartida por un fan, en la que aparece Ariana Grande aún más delgada, situación que preocupó a todos sus fans y amigos.
Estas imágenes desataron un intenso debate en redes sociales, ya que sí se ha notado un cambio considerable en el aspecto físico de Ariana, aunque muchos la respaldan y explican que ella se está cuidando.
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¿Quién es la actriz que asegura que Ariana Grande podría estar muriendo?
La controversia comenzó cuando la actriz británica, Jameela Jamil, compartió varios mensajes en sus redes sociales en los que manifestó su preocupación por el aspecto físico de Ariana Grande.
En una de sus publicaciones escribió que “es posible que esta mujer se esté muriendo frente a nosotros” y que nadie haga nada respecto a ello:
Es posible que esta mujer se esté muriendo frente a nosotros. Este vestuario parece pensado para resaltar aún más su delgadez y alimentar la conversación.
Incluso, Jamil también responsabilizó fuertemente al equipo de Ariana Grande, ya que menciona que ellos fueron los encargados de elegir dicho outfit que podría comprometer o “exhibir” a la intérprete y hasta pidiendo que recen por su salud (en un segundo mensaje): “No conozco a Ariana y rezo para que se recupere”, afirmó.
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¿Ariana Grande respondió a las polémicas declaraciones de Jameela Jamil?
Las reacciones por parte de internautas y fans de Ariana Grande fueron casi inmediatas, argumentando que ella no debería opinar sobre el cuerpo de otra personas, pues también desconoce la situación que pudiera enfrentar la cantante.
Jamil ha asegurado que la preocupación por la salud de Ariana viene acompañada también de su imagen y la proyección que pueda generar en más personas, ya que podrían buscar igualarla:
Mi punto sigue en pie, que esto es profundamente irresponsable para todas las personas involucradas entregar esta estética como glamorosa a los miles de millones de chicas y mujeres que consumen esta imaginería.
En medio de este escenario, el equipo de Ariana Grande además de no hablar al respecto a este tema, confirmaron que la cantante planea tomarse un descanso una vez concluya su gira Eternal Sunshine, para así poder priorizar su salud, bienestar y alejarse de las críticas.
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