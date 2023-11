Ariana Grande volverá a a las pantallas con un inesperado personaje en la película Wicked

Luego de la última participación de Ariana Grande en la pantalla con la película No miren arriba en 2021, la cantante sorprende al regresar a la pantalla con nada más y nada menos que una de las grandes obras de teatro de los últimos tiempos, ahora para la pantalla grande “Wicked”, la historia de la bruja verde del Mago de Oz.

Se sabe que dicho proyecto llegará en noviembre de 2023 en todos los cines de México y Estados Unidos, con un elenco de lujo encabezado por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La artista se pondrá en el papel de Glinda, la bruja buena; mientras que la actriz Cynthia Erivo -de 36 años de edad- será Elphaba, la bruja mala del Oeste.

Este proyecto demandará mucho tiempo de la cantante, por lo que ya se especula si tomará un descanso de los escenarios para dedicarse a la película pues esta película tendrá una segunda parte que, como dice su director, se está filmando al mismo tiempo que la primera.

¿Qué es Wicked?

El largometraje es una adaptación de la novela Wicked: The life and times of the wicked witch of the West de Gregory Maguire y una precuela de El mago de Oz

La dirección de Wicked está bajo la batuta de Jon M. Chu (G.I. Joe: La venganza 2013). El guion es una obra de Winnie Holzman y Stephen Schwartz, los creadores del musical y la producción corre por parte de Marc Platt y David Stone.