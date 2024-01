Acusan a Ariana Grande de ser una rompehogares y ella responde: “Sí, ¿y?”

Ariana Grande se había dado un receso musical después de haber lanzado su álbum ‘Positions’ en 2020. Durante su descanso se casó, se divorció, filmó la película de ‘Wicked’ y se dedicó a su línea de cosméticos ‘R.E.M Beauty’.

Entre estas cosas, la cantante protagonizó un verdadero drama en el que se vio involucrado el actor Ethan Slater y su esposa Lilly Jay porque según medios como TMZ, los actores de ‘Wicked’ comenzaron un romance cuando él estaba casado.

La situación la expuso la propia Lilly en redes sociales, pero luego no se supo más del tema. Todo esto sucedió cuando Ariana ya estaba separada de su entonces esposo Dalton Gomez, aunque no estaba divorciada formalmente.

Ariana Grande y Dalton se casaron en el año 2021 / Instagram: @ariana._.grande___fan._

Según se conoció en los papeles del divorcio, Dalton y Ariana se casaron el 15 de mayo de 2021 y se separaron el 20 de febrero de 2023, pero firmaron los papeles hasta septiembre de ese mismo año, justo cuando los rumores de su nueva relación con un hombre casado comenzaron a surgir.

Aunque todo fue un rumor, esto provocó que Ariana Grande fuera duramente criticada por la opinión pública quienes la llamaron “robamaridos”, “rompehogares” y señalaron el hecho de que además de todo su nueva pareja no era lo suficiente guapo para ella y probablemente la cantante solo se había fijado en él por lo que llevaba entre los pantalones. Un tema del que Ariana no ha tenido reparo en hablar en el pasado con algunas de sus exparejas como Pete Davidson.

Cabe mencionar que en diciembre de 2023, Ethan, el supuesto amante de Ariana Grande, se mudó con ella en Nueva York y ya vivirían juntos. La expareja del actor mencionaba que su matrimonio estaba perfecto hasta que llegó la cantante y ahora el actor abandonó su familia.

Lilly Jay, quien era esposa del actor Ethan Slater, dijo que Ariana Grande se había entrometido en su matrimonio. Así surgieron los rumores de romance entre el actor y la cantante / TMZ

Ariana Grande responde a los haters en su nueva canción

¿Creían que Ariana se quedaría callada? No. La cantante respondió en su regreso a la música en su nueva canción ‘Yes, and?’ (Sí, ¿y? En español) y por supuesto que abordó este tema tan controversial.

En el coro, Ariana menciona, “your business is yours, and mine is mine. Why do you care so much whose d*ck I ride?”, lo que en español diría: “Tus asuntos son tuyos, y los míos son míos, ¿por qué te importa tanto de quién es el p3n* que monto?”

Claramente esta fue una respuesta de la cantante al público que se atreve a opinar acerca de su vida amorosa, dejando claro que las críticas no le interesan diciendo “sí, ¿y?”

Con este nuevo tema que muchos consideran empoderado y descarado, Ariana ha logrado ser el tema del momento, haciendo escalar posiciones en su streaming como en la conversación en redes sociales pues ha dividido opiniones, ya que algunos cuestionan sus palabras y reclaman la falta de sororidad de Ariana con la esposa de su supuesto amante.