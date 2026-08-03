Yahir se sincera sobre el dolor que siente al ver a su mamá con alzhéimer; ¿ya no lo recuerda?: “Me parte el alma”

Además de que Yahir encendiera las redes al aparecer con poca ropa en La casa de los famosos México 2026, el intérprete de ‘Alucinado’ ha logrado conectar con el público a través de sus vivencias personales; en esta ocasión, conmovió al hablar sobre la enfermedad de Alzheimer que padece su mamá. ¡Te contamos los detalles!

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Yahir se sincera en La casa de los famosos México 2026. / Instagram

¿Cómo se siente Yahir al ver a su mamá con alzhéimer?

En medio de las supuestas burlas que ha recibido Yahir por participar en La casa de los famosos México 2026, el cantante compartió una plática con Ese Pérez en la que abrió su corazón al hablar sobre lo difícil que es ver a su mamá con alzhéimer.

De primer momento, al ser cuestionado por el influencer sobre su sentir, el participante de la primera generación de La Academia expresó: “Me parte el alma. Aparte, ya lo veíamos venir. O sea, venía cada vez peor”.

Con tranquilidad, el actor y cantante detalló que la enfermedad de su mamá comenzó con los nombres; fue en ese momento cuando él y sus hermanas actuaron; sin embargo, el conjunto con otra enfermedad complicó el panorama.

“Primero los nombres. Lógicamente, mis carnalas y yo de volada detectamos el pedo. Sí, ha sido muy complicado porque aparte es como depresión y Alzheimer, o sea, las dos cosas”. Yahir

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Yahir se sincera en La casa de los famosos México 2026.

Yahir confiesa que su mamá ha llegado a olvidar su nombre y las veces que lo vio por última vez

Al escuchar que Ese Pérez hace poco vivió un susto con uno de sus abuelos, Yahir compartió más sobre su experiencia y reflexionó sobre la importancia de estar al pendiente de ese tipo de enfermedad, pues aunque antes no eran tomadas con seriedad, hoy en día deben ser monitoreadas.

Por su parte, reveló que, aunque su mamá sabe que él es su hijo, hay ocasiones en las que no recuerda que lo vio un día antes, por lo que siempre que se encuentran corre a sus brazos para saludarlo con gran euforia.

“Sabe que soy su hijo porque siempre se alegra y me brinca a los brazos, pero no se acuerda que un día antes estuve ahí; no se acuerda a veces cómo me llamo”. Yahir

Pese a lo difícil que ha llegado a ser la experiencia, aseguró sentirse tranquilo al saber que su mamá cuenta con alguien que la apoya 24/7, pero alienta a las personas a detectar a tiempo la enfermedad.

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¿Qué es la enfermedad de Alzheimer y cómo se trata?

El alzhéimer trastorno cerebral que afecta la memoria y la capacidad de pensar, por lo que las personas que lo padecen tienen cambios de conducta y personalidad.

que afecta la memoria y la capacidad de pensar, por lo que las personas que lo padecen tienen cambios de conducta y personalidad. Debido a que los síntomas del alzheimer son cambios en la forma de pensar, recordar, razonar y comportarse , también se llega a conocer como demencia, ya que se pierde la habilidad de realizar tareas sencillas.

, también se llega a conocer como demencia, ya que se pierde la habilidad de realizar tareas sencillas. Hoy en día no existe una cura para la enfermedad, pero sí se han desarrollado medicamentos que ayudan a aligerar algunos síntomas.

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