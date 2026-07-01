Actor estrella de Hollywood lanza preocupante diagnóstico, ¡tiene alzheimer y podría retirarse! ¿Quién es?

Un famoso actor, parte de al menos 100 películas (una de ellas con Diego Luna), compartió recientemente un preocupante mensaje, pues informó que fue diagnosticado con alzheimer, enfermedad que lo haría dejar sus próximos proyectos.

Un actor de Hollywood fue diagnosticado con alzheimer / Pixabay

¿Qué actor estrella de Hollywood fue diagnosticado con alzheimer?

El reconocido actor Danny Glover, una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense gracias a su participación en la exitosa saga Arma mortal, sorprendió al revelar públicamente que fue diagnosticado Alzheimer.

A sus 79 años, el intérprete decidió compartir por primera vez esta etapa en una entrevista para el programa The today show, donde habló sobre cómo enfrenta una enfermedad neurodegenerativa que cambiará su día a día.

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El actor Danny Glover / Redes sociales

¿Cómo se dio cuenta el actor Danny Glover que padece alzheimer?

Durante la entrevista, Danny Glover explicó que recibió el diagnóstico hace varios años (2022), aunque decidió hacerlo público hasta ahora. El actor confesó que es consciente de que el alzheimer modificará poco a poco su vida.

En cierto modo, puedo vivir con esto, pero estoy seguro de que, a medida de que avance (la enfermedad), las cosas serán diferentes y cambiarán. Danny Glover

El actor también destacó el papel fundamental que ha desempeñado su familia durante este proceso. Según explicó, el apoyo de sus seres queridos ha sido indispensable para enfrentar los retos que implica la enfermedad.

En otra entrevista para la revista People (casi paralela a la otra) contó que el diagnóstico lo recibió justo después de recibir un Premio Óscar honorífico.

Para el mismo medio, su hija Mandisa dio a conocer un poco acerca de la cotidianeidad del actor, aceptando que hay veces en las que el intérprete ya muestra secuelas: “ A veces está consciente y a veces no ” remarcó.

Glover afimró que no cree que este sea el fin de su vida, pues ya experiencias que seguirán viviendo en él:

Hay momentos que uno recuerda una y otra vez y que confirman que uno tiene memoria. Y hay momentos que jamás olvidaré. (...) No siento que sea el fin de mi vida. Hay trabajo por hacer. Danny Glover

Sin más detalles por el momento, internautas esperan que Glover realice un último filme antes de su retiro definitivo.

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¿Cuáles son las películas de Danny Glover más conocidas?

Danny Glover es recordado por interpretar al detective Roger Murtaugh en la exitosa franquicia Arma mortal, donde compartió pantalla con Mel Gibson. La serie de cuatro películas se convirtió en uno de los mayores éxitos del cine de acción.

Sin embargo, la carrera de Glover fue mucho más allá del cine de acción. También protagonizó prestigiosas producciones como:



El color púrpura,

En un lugar del corazón,

Silverado,

Testigo en peligro,

Bat 21,

Depredador 2 y

y Los excéntricos Tenenbaums, entre muchas otras.

A lo largo de su trayectoria, el actor se distinguió por participar en proyectos que abordaban problemáticas sociales como el racismo, la discriminación y la desigualdad.

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