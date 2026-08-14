Muere actor mexicano de Las Aparicio y telenovelas tras sufrir un derrame cerebral: Así fueron sus últimos momentos

A unas horas de que se revelara la muerte de una actriz de telenovelas como Rafaela y La usurpadora, otra figura del entretenimiento se despide de sus seguidores.

El mundo del espectáculo vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte un querido actor mexicano de telenovelas como Las Aparicio, luego de que el histrión sufriera graves problemas de salud durante la última semana. ¿Quién era?

Muere actor mexicano de telenovelas / Canva

¿Quién es el actor mexicano de telenovelas que murió recientemente?

Se confirmó recientemente la muerte del actor Román Walker Medina , quien perdió la vida el pasado 13 de agosto después de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un derrame cerebral.

En un primer acercamiento, su hermano, Willy Walker, había pedido el apoyo del público mediante cadenas de oración, pues el intérprete se encontraba pasando por un complicado momento de salud:

Mi hermano Román está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de un derrame cerebral y varias complicaciones, su estado de salud es muy delicado y en este momento permanece hospitalizado. Hermano de Román Walker

En ese momento, Willy aseguró que la familia del fallecido actor estaba haciendo lo posible para lograr su recuperación, pero trágicamente no fue así.

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Fallecido actor Román Walker / Redes sociales

¿Cuándo sufrió un derrame cerebral el actor Román Walker?

Fue el pasado 9 de agosto, cuando se informó que la salud del actor Román Walker comenzó a empeorar derivado de dicho derrame cerebral.

Según lo dicho por la periodista Claudia Peralta, la mejoría no llegó y el jueves 13 de agosto se confirmó la noticia:

El histrión, que nació en Navolato, habría sufrido un derrame cerebral y tras varios días de no mostrar mejoría, partió anoche 13 de agosto. Periodista Claudia Peralta

Por otro lado, Peralta también mencionó que sí habrá despedida al actor, la cual, se llevará a cabo en su tierra natal; Sinaloa:

“ Sus restos serán velados este viernes a partir de 11 AM en Funeraria Emaus, Blvd. Zapata y Victoria, al día siguiente a las 10 AM se llevará a cabo el servicio Cristiano ahí mismo, para posteriormente ser llevado a su última morada en el Panteón de Navolato ”, escribió la comunicadora.

Aunque inicialmente se solicitó apoyo para pedir por la recuperación del actor, finalmente sus familiares tuvieron que informar su fallecimiento y despedirlo después de varios días de lucha.

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¿En qué telenovelas participó el actor Román Walker Medina?

Román Walker Medina desarrolló una trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. De acuerdo con la información difundida por Claudia Peralta, Walker Medina participó en diferentes producciones de televisión, entre ellas:



Las Aparicio,

Cambio de vida y,

y, Dos chicos de cuidado en la ciudad.

Su trabajo también incluyó la dirección de Masterpeace Sinaloa y de la Compañía de Teatro Experimental del Tecnológico de Monterrey, mostrando así una trayectoria que fue más allá de las telenovelas y también se relacionó a la docencia.

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