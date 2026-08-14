Querida influencer muere a los 24 años tras destruir una estatua religiosa, ¿fue una maldición?

A dos semanas del asesinato del influencer sonorense César Gastélum, se confirma la muerte de otra querida creadora de contenido. Se trata de Jiang Xiaorou. La joven de 24 años falleció tras haber destruido una estatua religiosa, lo que generó mucha especulación en redes sociales. Te contamos los detalles.

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Influencer Jiang Xiaorou murió tras un mes de estar en coma / Redes sociales

La muerte de Jiang Xiaorou, la influencer que destruyó una estatua religiosa

El 15 de julio, se dio a conocer que Jiang Xiaorou sufrió un fuerte accidente automovilístico. Según se reportó en aquel entonces, iba como pasajera en un coche de transporte privado. El vehículo viajaba desde Guangxi hacia Guangzhou.

Fue llevada al hospital. Los doctores le diagnosticaron varias lesiones, incluyendo un traumatismo severo, shock hemorrágico, daño en varios órganos y una lesión cerebral. Entró en coma y permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Según se dijo, necesitó asistencia de un ventilador.

Mientras que los médicos hacían de todo para mantenerla con vida, los familiares empezaron a movilizarse para costear los gastos. Incluso pidieron ayuda a través de las redes sociales.

Desafortunadamente, la joven fue declarada muerta el pasado 10 de agosto. Las autoridades han abierto una carpeta de investigación para esclarecer más el asunto. En tanto que algunos internautas han teorizado que esto le sucedió por haber destruido una estatua religiosa.

Hasta el momento, los allegados no han querido dar declaraciones sobre esta tragedia. Se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios.

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¿Cómo murió la influencer Jiang Xiaorou? / Redes sociales

¿La influencer Jiang Xiaorou murió por una maldición?

Fue en 2025 que Jiang Xiaorou compartió un video destruyendo una estatua de Guanyin, una figura del budismo conocida como la Diosa de la Misericordia. La influencer explicó que quería hacer una especie de experimento sobre la superstición.

Muchos consideran que el “espíritu” de la diosa pudo haberla maldecido por sus acciones. Y es que justamente fue en agosto del año pasado que la joven cometió ese acto. Hasta ahora, no hay nada que confirme esta teoría.

En tanto que los familiares les han pedido a los internautas que paren las especulaciones y que respeten el luto que están pasando.

¿Cómo murió la influencer Jiang Xiaorou? / Redes sociales

¿Quién era Jiang Xiaorou, la influencer que murió tras haber destruido una estatua?

Jiang Xiaorou era una creadora de contenido que se especializaba en compartir videos sobre actividad paranormal. Tenía más de un millón de seguidores en Douyin, la plataforma china de videos cortos.

La influencer solía ir a lugares abandonados para documentar si realmente había o no alguna clase de espíritu. Se posicionó como una de las celebridades digitales más famosas de China.

Su controversia más grande fue cuando rompió una estatua religiosa. Los internautas aseguraron que esto fue una falta de respeto. Los más extremistas aseguraron que le pasaría algo malo. Según explicó ella misma, quería comprobar si realmente había repercusión si se “ofendía a los dioses” al destruir sus estatuas.

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