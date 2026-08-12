¿Adrián Marcelo le da la espalda a LCDLFMX? Influencer sería el próximo confirmado de La granja VIP 2, aseguran

La segunda temporada de La granja VIP ha generado grandes expectativas, pues luego de que confirmaran a los dos primeros participantes, las pistas del tercer granjero han sido reveladas. ¿Adrián Marcelo hará su debut en TV Azteca?

Habitantes confirmados de La granja VIP 2 / Foto: FB/La granja VIP México

¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP 2?

A unas semanas del gran estreno de La granja VIP 2, ya existen tres confirmados de manera oficial por la producción del reality de TV Azteca.

En un casting que promete ser mejor que el anterior, los primeros famosos revelados son los siguientes:



Carlos Trejo: Cazafantasmas mexicano de 63 años de edad.

Ivonne Montero: Actriz y conductora mexicana de 52 años de edad.

Kenny Avilés: Cantante de 71 años de edad.

La baraja de nombres para las siguientes revelaciones es grande, los rumores van desde reconocidos actores, hasta figuras de la comunidad digital. ¿Quién puede ser el siguiente?

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Carlos Trejo fue el primer confirmado para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Adrián Marcelo será participante de La granja VIP 2?

TV Azteca reveló nuevas pistas para el cuarto participante de La granja VIP 2 este miércoles 12 de agosto, y los internautas aseguran que podría tratarse de Adrián Marcelo.

Las señales apuntan a un comediante con gusto por la carne asada, algo que muchos asociaron al influencer regiomontano, Adrián Marcelo, quien tiene experiencia en realities: “ Adrián Marcelo, ay oraaa ”, se lee en un comentario.

No es la primera vez que Adrián Marcelo es vinculado al reality de Azteca, ya que durante la primera edición lanzó comentarios positivos a la producción y a algunos participantes:

Manola Diez es todo lo que un reality necesita para triunfar: Una falsa empoderada con problemas de salud mental. Una delicia para el televidente. Adrián Marcelo hace casi un año

Sin confirmación oficial, Adrián Marcelo suena para ser el cuarto habitante revelado de La granja VIP 2, aunque otros más creen que el próximo destapado será Kevyn Contreras, otro famoso comediante del norte. Sin embargo, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

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¿Adrián Marcelo a La granja VIP 2? / Redes sociales

¿Cuándo se estrena La granja VIP 2?

Se tenía previsto que la segunda temporada de La granja VIP llegara a la pantalla durante octubre, tal como ocurrió con la primera edición del reality. Sin embargo, hace algunas semanas se confirmó un cambio en los planes y ahora el estreno está programado para el domingo 6 de septiembre .

De acuerdo con versiones que circulan en redes sociales, la modificación de la fecha tendría como objetivo hacerle frente a la cuarta temporada de La casa de los famosos México, por lo que TV Azteca habría decidido adelantar el lanzamiento de su programa.

Aunque todavía no se ha confirmado el horario oficial, todo apunta a que mantendría el mismo que tuvo durante su primera temporada: las 8:00 de la noche y podrá verse por Azteca Uno.

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