‘La granja VIP 2026’: ¿Quiénes son los panelistas y la nueva conductora de la segunda temporada del reality?

La segunda temporada de ‘La granja VIP’ está a la vuelta de la esquina. Tras revelarse a Ivonne Montero como una de las confirmadas para el reality, no solo se dio a conocer a los críticos, sino también a la conductora de esta edición. ¿Hubo cambios? Te contamos los detalles.

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Ivonne Montero es la segunda confirmada para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP 2026’?

Hasta el momento, solo se han confirmado a dos participantes para la nueva edición de ‘La granja VIP’: Carlos Trejo e Ivonne Montero. También anunció que el conductor principal seguirá en el proyecto y que Malleza continuará en su papel como host digital.

Muchos nombres han sonado como posibles concursantes. Incluso se filtró una supuesta lista que incluye a celebridades como:

Polo Morín

Daniela Castro

Manelyk González

Niurka Marcos

Leslie Gallardo

Litzy

Roxana Castellanos

Se mencionó que, supuestamente, Imelda Tuñón también estaba confirmada. Sin embargo, tuvieron que descartarla por los problemas legales que está enfrentando con su exsuegra, Maribel Guardia, y José Manuel Figueroa. Se ha especulado que, en esta ocasión, serán 20 participantes.

De igual forma, se ha especulado que Alfredo Adame, ganador de la primera temporada, podría ser uno de los panelistas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada hasta el momento.

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Malleza será la host digital de ‘La granja VIP’ / Redes sociales

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

Hasta hace unos meses, se pensaba que el estreno de la segunda temporada de ‘La granja VIP’ estaría programado para octubre, pues fue en ese mes que se lanzó la primera edición. No obstante, hace algunas semanas se anunció que comenzará el domingo 6 de septiembre.

Según se ha dicho en redes sociales, este cambio se hizo para que pudieran competir con la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’. No se sabe el horario como tal, pero se estima que será el mismo que el año pasado, es decir, a las 8:00 pm.

Se transmitirá a través del canal de Azteca Uno y probablemente en Disney Plus, plataforma que dio acceso a la emisión 24/7 en la temporada pasada.

‘La granja VIP’ es un concepto que reúne a varias celebridades en una granja. Los participantes deben sobrevivir haciendo labores de campo como cuidar animales. Habrá nominaciones y expulsiones. En la primera edición, el premio final fue de dos millones de pesos.

Estreno de La granja VIP 2026 / Pixabay

Los críticos y la nueva conductora de ‘La granja VIP 2026’

La revelación de los críticos y la nueva conductora de ‘La granja VIP’ se realizó durante la emisión más reciente de ‘Venga la alegría’.

Se reveló que el elenco no cambia. Seguirá siendo el mismo de la primera temporada. La coconductora será Kristal Silva. En tanto que los panelistas serán:



Linet Puente

Flor

Ferka

Rey Grupero

También se dio a conocer cuál será el calendario semanal:



Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

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