Marie Claire Harp ¿pondrá en pausa su carrera para ser mamá? Revela sus planes para después de LCDLFMX

En medio de las especulaciones de un supuesto conflicto entre Galilea Montijo y Marie Claire Harp, la conductora digital de La casa de los famosos México compartió los planes que tiene a futuro una vez que concluya su participación en el reality show 24/7. ¿Pondrá en pausa su carrera? ¡Te contamos los detalles!

Te recomendamos: Marie Claire destapa la verdad de su ruptura con José Manuel Figueroa tras años de silencio: “Sí hubo pelea”

¿Marie Claire Harp pondrá en pausa su carrera? / Instagram

¿Cuáles son los planes de Marie Claire Harp después de La casa de los famosos México 2026?

Aunque se especuló que Marie Claire Harp podría quedar fuera de La casa de los famosos México, actualmente tiene una exitosa participación en la parte digital del reality show 24/7; sin embargo, ya está considerando tomar un breve descanso al concluir el proyecto.

“El próximo año o después de La casa de los famosos México sí me voy a dar un tiempecito para descansar, para seleccionar quizás un poco más los proyectos, que no me lleven tanto tiempo”, explicó la exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy.

En ese mismo encuentro con los micrófonos de Hoy, Marie Claire también compartió las razones por las que busca tener mayor tiempo fuera de los foros de grabación. ¿Quiere formar una familia?

Lee: ¡Marie Claire Harp está irreconocible! Deja el rubio y revela la razón detrás de su impactante cambio de look

Marie Claire Harp quiere un tiempo al concluir La casa de los famosos México.

¿Marie Claire Harp quiere un descanso para poder convertirse en mamá?

De acuerdo con Marie Claire Harp, una de las razones por las que busca tener mayor tiempo para su vida personal es el amor, ya que es consciente de que es un aspecto que también requiere tiempo y dedicación.

“Para dedicar el tiempo a enamorarme, a estar bien; aunque enamorada estoy, uno siempre está enamorado de la vida, uno está enamorado de todo, de las cosas, pero sí, un tiempo para hacer familia”, explicó la presentadora.

Sin embargo, aunque el amor es una de sus prioridades, dejó claro que no busca convertirse en mamá en un futuro próximo, pero no es algo que descarta completamente:

“No sé, uno nunca sabe, pero con esta agenda, ¿cómo uno hace para dividirse los tiempos? Un niño requiere de mucho cuidado; no me cuidó todavía yo, imagínate un niño”. Marie Claire Harp

Lee: ¿Marie Claire Harp arremete contra Imelda Tuñón? Defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de abuso

¿Marie Claire Harp entrará a La casa de los famosos México All Stars?

Pese a que Marie Claire Harp, quien meses atrás dejó de debutar como conductora estelar, dejó claro que solo se trataría de un tiempo para enfocarse en temas de su vida personal, algunos usuarios señalaron que la presentadora será parte de La casa de los famosos All Stars.

“Claramente dice eso porque entrará a la All Stars y quieren despistar” y “Ojalá que en la All Stars también dejen votar a Latinoamérica y entre ella”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

Cabe señalar que hasta ahora no existe una confirmación oficial de que se realice una temporada All Stars en México; sin embargo, algunos de los seguidores del reality ya han comenzado a especular sobre los posibles participantes.

No te pierdas: Marie Claire Harp revela la forma cruel en la que se enteró de la muerte de su papá