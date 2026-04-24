Marie Claire rompe en llanto tras ser elegida conductora estelar ¿del programa Hoy? ¡Así lo anunció!

Tres años después de salir de inmediato de La casa de los famosos México, Marie Claire Harp vive el momento que tanto soñó. La conductora venezolana fue anunciada como la nueva anfitriona de ¿Quién es el mejor?, el reality dominical de Las estrellas. Y sí, terminó llorando.

Durante mucho tiempo, Marie Claire Harp estuvo convencida de que su participación en La casa de los famosos México sería el impulso definitivo para consolidar su carrera en el país. Sin embargo, el golpe fue duro al convertirse en la primera eliminada del reality. Lo que parecía un tropiezo terminó convirtiéndose en la clave de su resurgimiento televisivo.

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Marie Claire Harp / Instagram

¿Cómo pasó Marie Claire Harp de ser la primera eliminada de La casa de los famosos México a regresar a la televisión estelar?

El recuerdo hoy suena casi a anécdota, como ella misma lo ha contado, pero en su momento fue profundamente revelador. Marie Claire Harp llegó a La casa de los famosos México convencida de que ese reality marcaría un antes y un después en su carrera. Venía de una trayectoria sólida en Venezuela, su país natal, pero al mudarse tuvo que empezar desde cero.

La complicada situación política la llevó a buscar nuevas oportunidades fuera de su país, y México representaba una apuesta enorme. Aquí participó en distintos proyectos, demostró disciplina y preparación, pero la proyección que necesitaba para consolidarse no terminaba de aterrizar. Por eso, La casa de los famosos se convirtió en su gran oportunidad.

Sin embargo, al convertirse en la primera eliminada, el golpe emocional fue fuerte. Años después, ella misma recordó ese momento en una entrevista con Yordi Rosado en marzo de 2026:

“Y cuando salí como la primera eliminada pensé que tenía dos opciones: iba a todas las galas o me quedaba en mi casa triste y deprimida”. Marie Claire Harp

Sin saberlo en ese instante, esa elección terminaría cambiándolo todo.

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¿Qué hizo Marie Claire tras su eliminación de La casa de los famosos México y por qué su decisión cambió el rumbo de su carrera?

Lejos de esconderse, Marie Claire Harp decidió hacer todo lo contrario: dar la cara. Empezó a ir a todas las galas del reality, se mantuvo visible, opinó, bromeó y acompañó el proceso desde fuera. Poco a poco, esa constancia la fue colocando otra vez frente al público.

Mientras muchos se diluyen tras una eliminación temprana, ella entendió que el verdadero reto no era haber salido, sino qué hacía después. Su presencia, su sentido del humor y su actitud la mantuvieron en la conversación; incluso hubo quienes confesaban que “se arrepentían” de no haber votado por ella. Y claro, todo eso no pasó desapercibido: también llamó la atención de los productores.

Hoy, todo ese esfuerzo finalmente rinde frutos.

¿De qué trata “¿Quién es el mejor?”, el reality que conducirá Marie Claire en Televisa?

Marie Claire Harp fue anunciada como la conductora titular de ¿Quién es el mejor?, el nuevo reality estelar de TelevisaUnivision que llegará a la pantalla los domingos por Las estrellas. Un anuncio que la tomó por sorpresa y que la dejó completamente conmovida.

Al compartir la noticia con sus seguidores, no pudo ocultar la emoción y lo dijo tal cual lo sentía:

“Todavía no puedo creer que existe este nuevo programa. Son tantos años amando mi carrera de una manera tan profunda; jamás me permití quitar el dedo del renglón. Que llegará este momento para mí es sencillamente mágico”. Marie Claire Harp

¿Quién es el mejor? es un reality de talentos completamente abierto al público, donde cualquier persona con habilidades extraordinarias puede animarse a participar. Aquí caben desde cantantes y bailarines, hasta magos, escapistas o talentos tan raros como sorprendentes; la idea es emocionar y dejar con la boca abierta a la audiencia.

El formato es incluyente: pueden participar niños, niñas, adultos, adultos mayores e incluso quienes quieran presentar su talento junto a sus mascotas, siempre y cuando tengan buena actitud, carisma y facilidad para expresarse frente a las cámaras. Un escenario perfecto para que el talento brille… y para que Marie Claire viva, por fin, su gran momento.

Ella misma reconoció que la mujer que es hoy está preparada para este reto:

“La mujer que soy hoy, me permitirá enfrentar este compromiso con pasión y mucha entereza. Estoy llorando horrible”. Marie Claire

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¿Cuándo inicia el casting de ¿Quién es el mejor?, el nuevo reality de talentos de Televisa?

El casting para ¿Quién es el mejor?, conducido por Marie Claire Harp está abierto para personas que residan en México y Estados Unidos, siempre y cuando tengan disponibilidad para viajar y participar en las grabaciones, las cuales están previstas de principios de mayo a la primera semana de julio.

El programa busca actos impactantes como:



Canto y música

Baile

Acrobacia

Magia e ilusionismo

Ventriloquía

Comedia

Trucos deportivos

Talentos ocultos

Espectáculos nunca antes vistos

La inscripción no garantiza la participación, ya que la selección final queda a criterio de la producción.