Marie Claire Harp revela la forma cruel en la que se enteró de la muerte de su papá

Como pocas veces, Marie Claire Harp dejó de lado la sonrisa que la caracteriza para abrir una herida que sigue doliendo. Con apenas 7 años, la primera eliminada de La casa de los famosos México 2023, vivió uno de los momentos más devastadores de su vida. La conductora recordó cómo una vecina anunció sin filtros la muerte de su padre tras un trágico accidente, marcando para siempre a su familia.

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¿Cómo fue la infancia de Marie Claire Harp antes de la muerte de su papá?

Antes de que la tragedia tocara su puerta, Marie Claire Harp recuerda en entrevista con Yordi Rosado, una infancia sencilla, lejos de lujos, pero profundamente feliz. Junto a sus hermanos, creció en un hogar donde no había grandes celebraciones ni pasteles de cumpleaños, pero sí padres trabajadores que hacían todo por sacar adelante a la familia.

La familia vivía en una casa humilde, en una zona alejada del poblado de Coro, en Venezuela. Aunque había pobreza, Marie Claire subraya que nunca faltó el cariño. Sus padres se esforzaban diariamente para cubrir lo básico y ofrecer estabilidad emocional a sus hijos, hasta que una decisión aparentemente simple terminó en tragedia.

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Marie Claire Harp / IG: @marieclaireoficial

¿Cuál fue el último recuerdo que Marie Claire Harp tuvo de su padre con vida?

Uno de los momentos más conmovedores de su testimonio fue cuando Marie Claire Harp recordó la última vez que vio a su papá. Tenía apenas 7 años y jamás imaginó que ese adiós sería definitivo.

“Me acuerdo perfecto cuando él se despidió. Estábamos todos afuera y él dijo ‘bueno, nos vemos más tarde’” Marie Claire Harp

También recordó el gesto final que aún vive en su memoria: “Me acuerdo cuando sacó la cabeza por la ventana”, mientras sacudía la mano para despedirse.

La conductora confesó que no sintió la necesidad de acompañarlo, ya que estaba acostumbrada a verlo irse y volver. “Y en esta oportunidad nunca volvió”, dijo, dejando claro que ese recuerdo sigue marcándola profundamente.

¿Cómo se enteró Marie Claire Harp de la muerte de su papá y por qué fue tan cruel?

La parte más desgarradora del relato fue la manera en la que la familia se enteró de la muerte del padre de Marie Claire Harp. Sin tacto, sin explicaciones y sin preparación alguna, una vecina dio la noticia de la forma más brutal posible.

“Estábamos en el barrio, ahí no hay filtros ni nada, le llegaron a mi mamá por la ventana y le dijeron ‘Marie Claire, tu marido se mató en el 7’”, narró entre recuerdos aún dolorosos.

“El 7 era la vía en la que ocurrió el accidente. ‘Anda, ve al 7 porque tu marido se mató en el carro’… todavía siento la voz de la vecina cuando le dijo a mi mamá” Marie Claire Harp

Tras escuchar esas palabras, su madre se desplomó en el sillón, completamente devastada. Cuando logró recomponerse, salió a la calle para intentar entender lo que había pasado y regresó prácticamente cargada por los vecinos.

¿Cómo murió el papá de Marie Claire Harp en el accidente automovilístico?

El padre de Marie Claire Harp perdió la vida en un accidente automovilístico cuando regresaba de trabajar, de noche, por una carretera en malas condiciones. La conductora relató que su papá había comprado recientemente un auto, una decisión que su madre no veía con buenos ojos.

Marie Claire. “En un día en el que fue a trabajar, regresando… tenía un carrito rojo recién comprado, que mi mamá le decía ‘no compres ese carro, vamos a comprar una casa, una casa digna, algo más bonito’”

Las carreteras, explicó, eran peligrosas, oscuras y sin iluminación. Fue en ese trayecto cuando ocurrió el fatal encuentro: “Él se fue de noche y cuando regresó una gandola (un trailer) venía como comiéndose la luz, en sentido contrario y justamente cayó encima del carro”.

Ese impacto terminó con la vida de su padre y con la estabilidad de toda una familia.

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Marie Claire Harp / Redes sociales

¿Cómo salió adelante la mamá de Marie Claire Harp tras quedar viuda?

Después de la muerte de su padre, la vida de Marie Claire Harp y sus hermanos se volvió aún más complicada. Su madre quedó sola, con cuatro hijos pequeños, viviendo en uno de los barrios más peligrosos del estado.

“Como la típica madre mexicana o venezolana que tiene 4 niños solos en uno de los barrios más peligrosos del estado, ¿cómo sales a trabajar?”, reflexionó la conductora. Explicó que, ante los constantes disparos y la inseguridad, su mamá optaba por dejarlos encerrados para protegerlos.

A pesar de todo, su madre nunca bajó los brazos. Continuó estudiando y, con el paso de los años, logró convertirse en maestra. Gracias a esa perseverancia, pudo ofrecer a sus hijos un futuro distinto al que parecía marcado por la tragedia.