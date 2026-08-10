La casa de los famosos México 2026: Encuentran esqueleto en casa de una actriz que participa en el reality

La columna de Shanik Berman '¡De todo un poco!’. Escandalitos de los habitantes de ‘La casa de los famosos México’.

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Habitantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026 / Facebook

¿Los fans Masad Altamimi en redes sociales son intensos?

Los fans de Masad son tan intensos que le tumban las cuentas de Instagram a quien se meta con él.

Ya quisiera cualquier político poder levantar un ejército digital como el que tiene Masad Altamimi en La casa de los famosos México: Sus fans son tan intensos que, si alguien lo mira feo en la cocina, le tumban la cuenta de Instagram.

La falta de respeto a la comida ajena de Ximena Herrera y Memo Schutz, cuando se comieron la rebanada del pastel sin gluten de Masad, no les salió gratis. Este hecho hizo que el saudí se ganara a pulso el apodo de ‘El señor del pastel’, y que se la pasa cuidando sus tuppers.

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¿Cuánto vale el regalo de Aldo Rendón a Karina Torres y qué dijo Mariana sobre sus verdaderas intenciones?

¿Qué joyero o valuador certificó que el collar que Aldo Rendón le regaló a Karina Torres es de diamantes y vale 70 mil pesos, como él mismo le dijo a la cumpleañera cuando se lo dio? Estoy segura de que una sola de las 20 piedras que trae, si fuera un diamante verdadero, vale ese precio.

Le pregunté a Mariana: ¿Qué opinas de que Aldo le regaló algo tan caro a Karina?, y respondió: “Se lo regaló para hacerle la barba, porque cree que está muy fuerte afuera”.

Y parece que nadie dentro de La casa tiene el valor de nominarla. Creo que temen que sus miles de seguidores los linchen digitalmente en 5 minutos.

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Aldo Rendón le obsequió un collar a Karina Torres / Captura de pantalla

¿Quiénes consumen el contenido premium de Yanet García?

¿Los clientes de la plataforma de contenido exclusivo de Yanet García serán jeques árabes? Su público es muy selecto, con billeteras repletas, pues dijo que con el dinero que ganó ahí se compró un departamento en Manhattan… cuando ahí un depa cuesta 2 millones de dólares si mide 60 metros, y eso ¡solo si lo encuentras de oferta!

Tal vez los que pagan mucho por verla en lencería son millonarios de países donde se observa la ley sharia, en la que las mujeres no pueden enseñar ni los tobillos, y cuando ven a Yanet dicen: “¡Aleluya, aquí sí invierto!”.

Y cuando le llovieron 16 pedradas de nominación en la primera semana, el público la adoptó como la “víctima oficial” y regresó tan fuerte que a sus compañeros les dio amnesia estratégica.

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Yanet García / Archivo TVNotas

¿Cuáles han sido las experiencias de Cynthia Klitbo en el amor y por qué encontraron un esqueleto en su casa?

Marido homosexual: Su primer esposo,Jorge Antolín, es homosexual y se casó con ella como fachada para ocultar su orientación.

La pareja más guapa de México: Cuando se casó con Francisco Gattorno, así los llamaban, hasta que él, con su amante, la bailarina cubana Marilyn de la Caridad Rosado, tuvo un accidente automovilístico en el que ella falleció. Cynthia lo perdonó e incluso lo apoyó legalmente para evitar que fuera a prisión. Tiempo después, se enteró de que Gattorno esperaba un hijo con otra amante, Belmaris González. Eso ya no pudo perdonarlo y se divorció.

El esqueleto humano que encontraron en su casa: Los fenómenos paranormales en su casa comenzaron cuando una expareja cubana de Gattorno no le perdonó que la hubiera dejado para casarse con la actriz, y le hizo brujería. Cynthia descubrió en su vestidor fotos de ella en rituales y clavos de olor enterrados detrás de los marcos de las puertas. Lo macabro fue cuando la nueva dueña le dijo que, debajo de la cisterna de la casa, encontraron un esqueleto metido dentro de una bolsa de tela negra.

El papá de su hija, Elisa, metía a su amante a casa de Cynthia: Ella contrató a un paparazzi que lo capturó con “la otra”. Después de dar a luz, Cynthia perdonó a Rubén Lira para intentar “luchar por la familia”, pero como él siguió con sus infidelidades, se separaron.

Celos por un supuesto chofer de Uber: Con ‘Rey Grupero’ Cynthia terminó la relación candente y amorosa que tenía, por sus celos infundados. Él llegó a reclamarle e inventarle un supuesto amorío con un chofer. Finalmente, ella se cansó y terminaron.

Tampoco puede decirse que Cynthia ha sido “víctima de los hombres”. Al final todas elegimos con quién compartir la vida y nadie nos impone a nuestra pareja. Nosotras lo escogemos, aunque nadie viene con instructivo ni garantía.

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