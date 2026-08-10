La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del tercer granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Después de que la actriz y cantante Ivonne Montero fue confirmada como la segunda participante oficial de La granja VIP 2026, comenzaron a surgir nuevas pistas sobre la identidad del tercer habitante del reality. Aunque la producción aún guarda silencio, las especulaciones no se han hecho esperar. ¿Ya sabemos de quién se trata? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

Te recomendamos: Filtran lista de famosos para La granja VIP 2026: Imelda Tuñón, Suavecito y Domelipa suenan para el reality

¿Quiénes son los participantes confirmados de La granja VIP 2026?

Malleza fue la primera personalidad confirmada para La granja VIP 2026, aunque no como concursante. La influencer regresará al proyecto como host digital, función que ya desempeñó en la primera edición del reality 24/7 de TV Azteca. Tras su anuncio en Venga la alegría, comenzaron a revelarse las primeras pistas sobre los famosos que sí competirán dentro de la granja.

Las pistas del primer habitante, entre ellas un corbatín, un sombrero y unos guantes de box, generaron especulaciones que finalmente llevaron a la confirmación de Carlos Trejo como el primer participante oficial. Después aparecieron nuevas señales, como un mechón de cabello blanco, aretes y un tocador lleno de maquillaje, detalles que hicieron que muchos usuarios apostaran por Ivonne Montero, quien más tarde fue presentada como la segunda concursante confirmada de La granja VIP 2026.

Participantes confirmados de La granja VIP 2026



Carlos Trejo (“El Cazafantasmas”)

(“El Cazafantasmas”) Ivonne Montero

Confirmada como host digital



Malleza (host del área digital y contenido 24/7)

Lee: Marcela Mistral destapa la verdadera razón por la que rechazó entrar a La granja VIP; ¿por Poncho de Nigris?

¿Cuáles son las pistas del tercer granjero confirmado de La granja VIP?

Para la tercera revelación de pistas, la conductora y exreina de belleza Kristal Silva fue la encargada de abrir el huevo misterioso. En su interior aparecieron unas baquetas de batería, un objeto que de inmediato despertó las especulaciones entre los seguidores de La granja VIP 2026.

La producción también compartió un breve video en el que se observaba una chamarra de cuero, sin ofrecer más detalles sobre la identidad del próximo habitante. Como era de esperarse, las teorías no tardaron en inundar las redes sociales, donde los usuarios ya intentan descifrar qué famoso podría estar detrás de estas nuevas pistas.

¿Cuándo y a qué hora se estrena la segunda temporada de La granja VIP?

Pese a que se había especulado que la segunda temporada de La granja VIP llegaría en los últimos meses del año, sorprendió al anunciar que su estreno será el próximo 6 de septiembre, lo que significa que competirá directamente contra La casa de los famosos México 2026.

La hora aún no ha sido confirmada, pero se espera que sea en punto de las 8:00 de la noche, horario estelar de los domingos en TV Azteca. Por el momento se desconoce a los conductores que estarán al frente de las galas, pero en redes piden el regreso de Kristal Silva y se especula que podría sumarse Pato Borghetti.

No te pierdas: ‘La granja VIP 2026’: Revelan a los primeros granjeros de la segunda temporada, ¡Estaría una exacadémica!