La granja VIP 2026: ¡Estas son las pistas del cuarto granjero confirmado del reality! ¿Quién es?

Después de que se confirmara que la chamarra de cuero y las bateria pertenecían a Kenny Avilés, vocalista de Los Eléctricos, y que fue revelada como la tercera participante oficial de La granja VIP 2026, comenzaron a aparecer nuevas pistas sobre la identidad del siguiente habitante del reality.

Las teorías en redes sociales ya están más fuertes que nunca y varios nombres han comenzado a sonar entre los seguidores del programa. ¿Ya sabemos quién será el próximo famoso en entrar a la competencia? Aquí te contamos todo lo que se sabe hasta ahora.

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Tercer confirmado para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes son los granjeros, conductores y panelistas confirmados de La granja VIP 2026?

Poco a poco comienzan a revelarse los nombres que formarán parte de La granja VIP 2026, uno de los realities más esperados de TV Azteca. Aunque la producción aún guarda algunas sorpresas bajo llave, ya se conocen los primeros conductores, panelistas y participantes que se sumarán a la competencia.

Conductores confirmados



Malleza como host digital

Kristal Silva fue confirmada como copresentadora del programa

Panelistas y críticos confirmados

El programa también contará con un panel de comentaristas que analizará todo lo que ocurra dentro de la granja:

Linet Puente

Flor Rubio

Ferka

Rey Grupero

Granjeros confirmados de La granja VIP 2026

Hasta el momento, estos son los famosos que han sido revelados como habitantes oficiales del reality:



Carlos Trejo , conocido popularmente como “El Cazafantasmas”.

, conocido popularmente como “El Cazafantasmas”. Ivonne Montero , actriz y ganadora de diversos realities.

, actriz y ganadora de diversos realities. Kenny Avilés, vocalista de Los eléctricos.

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¿Cuáles son las pistas del cuarto granjero confirmado de La granja VIP?

La producción de La granja VIP 2026 reveló nuevas pistas sobre la identidad del cuarto habitante confirmado y las especulaciones no tardaron en apoderarse de las redes sociales. En esta ocasión, los objetos mostrados fueron unas pulseras rojas de protección acompañadas de un ojo turco, amuletos que suelen asociarse con la buena suerte y la protección contra las malas energías.

Sin embargo, eso no fue lo único que llamó la atención de los seguidores del reality. En el video compartido por la producción también aparece un asador con carne cocinándose, acompañado de varias caritas amarillas riéndose, detalles que han desatado todo tipo de teorías entre los fans.

Debido a estas pistas, algunos usuarios creen que podría tratarse de un comediante originario de Monterrey, ya que el asado hace referencia a una de las tradiciones más representativas del norte del país, mientras que los emojis de risa apuntarían a una personalidad ligada al humor y la comedia.

¿Cuándo se estrena La granja VIP 2026 y dónde ver el reality en vivo?

La cuenta regresiva ya comenzó. La granja VIP 2026 estrenará su segunda temporada el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Si no quieres perderte ningún detalle del estreno ni de todo lo que ocurra dentro de la granja, estas son las plataformas donde podrás seguir el programa:

Televisión abierta: Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO.

Las galas en vivo se transmitirán por la señal de Azteca UNO. Streaming 24/7: Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Los seguidores podrán acceder a la transmisión ininterrumpida a través de Disney+, donde podrán ver la convivencia de los participantes las 24 horas del día, los siete días de la semana. Plataformas digitales: También habrá contenido disponible en el sitio oficial de TV Azteca y mediante su aplicación móvil, permitiendo a los fans mantenerse al tanto de las polémicas, estrategias, enfrentamientos y momentos más comentados de La granja VIP 2026.

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