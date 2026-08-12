‘La granja VIP 2026’: ¿Quién fue el tercer granjero confirmado para el reality HOY miércoles 12 de agosto?

Ya comenzó la revelación de participantes para la segunda temporada de ‘La granja VIP’. En días pasados, se confirmó que Carlos Trejo e Ivonne Montero formarán parte de este proyecto. Con esto en mente, el público tiene altas expectativas sobre los granjeros que aún faltan por anunciarse.

Este miércoles 12 de agosto, se dio a conocer la identidad del tercer confirmado durante la transmisión de ‘Venga la alegría’. De acuerdo con las pistas reveladas, se trata de una persona relacionada con el ámbito musical. Te contamos quién es.

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Ivonne Montero es la segunda confirmada para ‘La granja VIP 2026' / Redes sociales

¿Quiénes serán los conductores de la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

El pasado martes 11 de agosto, se dio a conocer a la conductora que acompañará al titular en las galas de ‘La granja VIP 2026', así como a los panelistas. Si bien se pensó que habría cambios y hasta se habló sobre la posible participación de Alfredo Adame, al final se confirmó que el elenco no cambia.

Kristal Sival como copresentadora del programa. En tanto que los críticos serán:

Linet Puente

Flor

Ferka

Rey Grupero

Durante la revelación, también se anunció cuál será el calendario semanal para esta temporada. Tampoco hubo modificaciones. Seguirá siendo el mismo que se vio en la primera edición, lanzada en 2025:

Lunes: Prueba del capataz.

Martes: Duelo de nominación

Miércoles: Asamblea.

Jueves: Salvación

Viernes: Traición.

Domingo: Gala de eliminación

Hasta el momento, se desconoce cuál será el premio final. No obstante, se teoriza que será el mismo de la primera temporada. En esa edición, el ganador Alfredo Adame obtuvo un total de dos millones de pesos.

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Críticos de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la segunda temporada de ‘La granja VIP’?

En su momento, se pensó que la segunda temporada de ‘La granja VIP’ vería la luz en octubre de este año. No obstante, hace algunas semanas se dio a conocer que el estreno se llevará a cabo el domingo 6 de septiembre.

El horario aún es desconocido, pero se ha reportado que será a las 8 pm. Se podrá ver por Azteca Uno, así como por Disney Plus, plataforma que también da acceso al famoso 24/7.

En los últimos días, se ha mencionado el nombre de algunos posibles participantes. Entre los más sonados están Manelyk González y Niurka Marcos. Se dijo también que, presuntamente, Imelda Tuñón estaría incluida. No obstante, la descartaron por sus problemas legales.

Estreno de La granja VIP 2026 / Redes sociales

Él es el tercer granjero confirmado para ‘La granja VIP 2026’

Tras mucha incertidumbre, se anunció que la tercera confirmada para ‘La granja VIP 2026' era Kenny Áviles, integrante de la agrupación ‘Kenny y los eléctricos’.

Para muchos, esto no fue una sorpresa, ya que diversos periodistas, incluyendo Álex Kaffie, ya adelantaron que la celebridad formaría parte de este proyecto.

Al preguntarle qué se podía esperar de ella en el reality, simplemente señaló que buscaba pasarla bien y seguir siendo tan auténtica como siempre.

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