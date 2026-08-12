¿Aldo Rendón revela la verdad sobre la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma? “Le pregunté”, dice

Después de que se filtraran fotos de Aldo Rendón de su juventud, el ‘estilista de las estrellas’ volvió a acaparar la atención de La casa de los famosos México 2026 al hablar sobre la mediática ruptura entre Kenia Os y Peso Pluma. ¿Reveló el verdadero motivo de su separación? ¡Aquí te contamos todos los detalles!

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Aldo Rendón hace nueva revelación en LCDLFMX. / Redes sociales

¿Cuándo terminaron Kenia Os y Peso Pluma?

Kenia Os y Peso Pluma confirmaron su ruptura tras más de un año de noviazgo y luego de varios días rodeados de fuertes especulaciones en redes. Con el fin de poner un alto a los rumores, los intérpretes de ‘Tommy & Pamela’ emitieron un comunicado para anunciar su separación definitiva.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos. Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo”. Kenia Os y Peso Pluma

Desde aquel momento, la expareja se ha visto envuelta en una ola de teorías sobre supuestas infidelidades y la llegada de nuevas personas a sus vidas; sin embargo, ninguno de los dos se ha vuelto a pronunciar directamente desde la publicación de dicho comunicado.

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Kenia Os y Peso Pluma terminaron su relación en junio de 2026. / Redes sociales/Mezcalent

¿Qué dijo Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 sobre la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma?

Durante una plática con Gema Garoa y Moisés Peñaloza, Aldo Rendón fue cuestionado sobre la razón detrás de la ruptura de Kenia Os y Peso Pluma. Aunque el experto en moda aclaró que desconoce los detalles íntimos, recordó que cuando grabó un episodio para su pódcast junto a la intérprete de ‘Malas decisiones’, la pareja seguía junta.

“No sé, yo no le pregunté. No me enteré, cuando grabamos el programa andaban todavía, entonces ya después, ni modos que le pregunte”. Aldo Rendón

A pesar de deslindarse del chisme principal, el habitante no dudó en deshacerse en elogios hacia la cantante de ‘Año Sabático’, resaltando las cualidades que demostró durante la grabación del programa que se volvió viral en redes:

“Ella es poca ma** como buena sinaloense. Sí me cayó cab***. Y guapa, cuerpo de sinaloense: alta, flaca, blanca, pelo negro, pelazo, muy buen pe***". Aldo Rendón

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¿Kenia Os apoya a Aldo Rendón, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Más allá de la colaboración profesional que grabaron antes de que Aldo Rendón ingresara a La casa de los famosos México 2026, todo parece indicar que entre Kenia Os y Aldo Rendón existe una amistad que va más allá de lo laboral.

Tras el gran estreno del reality show 24/7, seguidores de la cantante sinaloense notaron que Kenia Os mostrado su apoyo y simpatía tanto a Karina Torres y Aldo Rendón a través de sus historias de Instagram. ¿Será posible que Kenia Os acuda como invitada a alguna de las galas?

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