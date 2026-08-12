¿Brianda se puso celosa? Fede reacciona a su molestia por besos con Gema en La casa de los famosos México 2026

La salida de Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. Luego de despedirse de sus compañeros y revelar que era un infiltrado dentro del reality, el creador de contenido pudo ver imágenes que no conocía y que ocurrieron mientras permanecía aislado en la competencia. Una de las que más llamó su atención fue la aparente molestia de Brianda después de los besos que intercambió con Gema durante una dinámica dentro de la casa.

Las imágenes rápidamente despertaron la curiosidad de los fans, quienes durante semanas especularon sobre una posible relación especial entre Fede Vigevani y Brianda. Ahora, fuera del reality, el influencer finalmente reaccionó a los comentarios y compartió lo que realmente piensa sobre la actitud de su amiga.

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Fede y Brianda

¿Por qué Brianda se habría molestado por los besos de Fede Vigevani y Gema en La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani y Gema Garoa se besaron en La casa de los famosos México 2026 durante una dinámica dentro del reality. El primer acercamiento ocurrió como parte de un reto de La Jefa.

Más tarde, durante el juego de la botella, Fede y Gema volvieron a besarse frente a sus compañeros, provocando gritos, risas y comentarios dentro de la casa.

El momento también llamó la atención por la reacción de Brianda, quien habría mostrado incomodidad al presenciar los besos. Esto desató especulaciones sobre posibles celos y una relación más cercana entre ella y Fede.

¿Qué dijo Fede Vigevani sobre la reacción de Brianda tras los besos con Gema?

Fede Vigevani al ver las imágenes en su visita a Cuéntamelo Ya!, la conductora Cynthia Urías no dudó en preguntarle directamente si creía que Brianda se había molestado por la situación.

"¿Crees que sí se molestó, que sí se sintió? ¿Qué piensas que pasó?”, cuestionó la presentadora durante la entrevista.

Antes de responder, Fede quiso escuchar primero la opinión de las conductoras del programa. Entre risas, comentó:

“O sea, no, no, no, yo quiero saber su opinión. O sea, ustedes como mujeres, ¿qué opinan?”. Fede Vigevani

La respuesta fue inmediata. Todas coincidieron en que sí percibieron una actitud distinta por parte de Brianda y respondieron sin dudar: “Que sí, que sí”.

Así fue como lo dijo:

fede dijo que con gema ambos tienen como un limite de que no llegarían a algo serio pero que si hubo cierta química, pero luego dice que regresaría a la casa por bri aunque siempre la vio como una amiga (pero al parecer podria cambiar) JAJAJAJA #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/t3uPRlrxCv — sue 𖥔᎐݊ (@suemyarjona) August 12, 2026

¿Existe una relación entre Fede Vigevani y Brianda fuera del reality?

Después de escuchar las opiniones de las conductoras, Fede Vigevani aclaró cuál ha sido realmente su vínculo con Brianda durante todos estos años. El influencer explicó que mantienen una amistad muy cercana desde hace tiempo, pero aseguró que entre ellos nunca ha existido una relación sentimental.

“Fíjate, porque yo con Bri tenemos una amistad de siete años y nunca, nunca pasó nada, pero no me lo esperaba. O sea, nunca pensé en eso” Fede Vigevani

Aun así, reconoció que las imágenes lo dejaron pensando y admitió que no esperaba descubrir esa percepción una vez que saliera del programa.

Fede Vigevani / Redes sociales

¿Fede Vigevani buscará a Brianda al salir de La casa de los famosos México 2026?

Fede Vigevani tomó la situación con humor y hasta bromeó sobre lo ocurrido después de ver los videos. Entre risas, el influencer aseguró que ahora entendía mejor algunas reacciones que había visto dentro de la casa y lanzó un comentario que provocó carcajadas en el foro.

“Es como... la tuve que consolar más. Voy a tener que entrar entonces. Bri, ahí voy”, dijo en tono de broma.

Por ahora, Fede no aseguró que la buscaría saliendo del reality. Lo que sí reconoció es que no esperaba que sus acciones dentro del reality pudieran provocar ese tipo de reacción en una amiga con quien lleva siete años de amistad.