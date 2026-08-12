La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY miércoles 12 de agosto?
Tras la salida de Fede Vigevani y el reingreso de una eliminada, los habitantes se alistan para la tercera gala de nominación. ¿Hay estrategias?
Después de la salida de Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026 y el reingreso de Mariana, los habitantes se preparan para vivir la tercera gala de eliminación del reality show 24/7, pero esta vez parece que no hay estrategias. ¿Quiénes serán los nominados? ¡Aquí te contamos!
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Ellos son los habitantes que están en riesgo de nominación en La casa de los famosos México 2026
Debido a que Brianda Deyanara ganó la prueba por el liderato, sus compañeros no podrán nominarla y tiene derecho a competir para conservar la salvación. Además, aunque Mariana regresó a la competencia, cuenta con inmunidad esta semana y tampoco puede nominar; por lo tanto, los habitantes que podrían quedar en la placa son:
- Cynthia Klitbo
- Ernesto Laguardia
- Memo Schutz
- Yahir
- Flor Vigna
- Yanet García
- Moisés Peñaloza
- Luis Chaparro
- Karina Torres
- Gema Garoa
- Aldo Rendón
- Ese Pérez
- Arantza Ruiz
- Masad Almatimi
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¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de nominación de La casa de los famosos México 2026?
Al igual que las temporadas pasadas, las galas de nominación de La casa de los famosos México se llevan a cabo los días miércoles en punto de las 10:00 de la noche a través del Canal 5. Sin embargo, el primer habitante en nominar lo realiza en la pregala.
Cabe señalar que las pre y post galas del reality se transmiten media hora antes y después de la gala principal a través del 24/7 de ViX. A diferencia de la semana pasada, esta semana parece que los habitantes no tienen estrategias, lo que está generando dudas entre el público. ¿Darán una sorpresa?
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Este es el calendario semanal de La casa de los famosos México 2026
A lo largo de esta semana, La casa de los famosos México 2026 ha tenido varias sorpresas relacionadas con los habitantes y las dinámicas; sin embargo, a lo largo de los días se realizan diversas actividades que suelen ser divididas de la siguente manera:
- Lunes: Prueba del líder
- Martes: Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones.
- Miércoles: Noche de nominación
- Jueves: Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados.
- Viernes: Robo de salvación y fiesta temática.
- Sábado: Actividad con los patrocinadores.
- Domingo: Gala de eliminación.
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¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de La casa de los famosos México 2026?
En una gala que parece no tener estrategias, los habitantes se disponen a nominar por tercera vez en La casa de los famosos México 2026, pero está vez sus puntos dependerán de la suerte, ya que se enfrentaran a una caja misteriosa que puede cambiar el destino de la competencia.
Ernesto Laguardia (Bola negra)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Masad Altamimi
1 punto: Flor Vigna
Luis Chaparro (Bola negra)
3 puntos: Yahir
2 puntos: Moisés Peñaloza
1 punto: Flor Vigna
Yahir (Bola negra)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Luis Chaparro
1 punto: Flor Vigna
Flor Viga (Bola negra)
3 puntos: Luis Chaparro
2 puntos: Moisés Peñaloza
1 punto: Masad Altamimi
Cynthia Klitbo (Bola negra)
3 puntos: Flor Vigna
2 puntos: Aldo Rendón
1 punto: Ese Pérez
Karina Torres (Bola negra)
3 puntos: Yanet García
2 puntos: Luis Chaparro
1 punto: Cynthia Klitbo
Masad Altamimi (Bola negra)
3 puntos: Memo Schutz
2 puntos: Moisés Peñaloza
1 punto: Arantza Ruiz
Gema Garoa (Bola negra)
3 puntos: Luis Chaparro
2 puntos: Yanet García
1 punto: Ernesto Laguardia
Aldo Rendón (Bola negra)
3 puntos: Flor Vigna
2 puntos: Arantza Ruiz
1 punto: Moisés Peñaloza
Ese Pérez (Bola negra)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Masad Altamimi
1 punto: Arantza Ruiz
Moisés Peñaloza (Bola negra)
3 puntos: Arantza Ruiz
2 puntos: Memo Schutz
1 punto: Flor Vigna
Memo Schutz (Bola negra)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Masad Altamimi
1 punto: Ese Pérez
Brianda Deyanara (Bola negra)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Flor Vigna
1 punto: Yahir
Yanet García (Bola verde - nomina a 4 personas)
3 puntos: Moisés Peñaloza
3 puntos: Cynthia Klitbo
2 puntos: Flor Vigna
1 punto: Ernesto Laguardia
Arantza Ruiz (Bola amarilla - anula a una nominación)
3 puntos: Moisés Peñaloza
2 puntos: Ese Pérez
1 punto: Karina Torres
Anula la nominación de Aldo Rendón
Tras la nominación de todos los habitantes, con excepción de Mariana, están en riesgo de salir de la competencia: Memo, Arantza, Masad, Luis, Yanet, Flor, Moisés.
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