La casa de los famosos México 2026: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY miércoles 12 de agosto?

Después de la salida de Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026 y el reingreso de Mariana, los habitantes se preparan para vivir la tercera gala de eliminación del reality show 24/7, pero esta vez parece que no hay estrategias. ¿Quiénes serán los nominados? ¡Aquí te contamos!

Te recomendamos: Producción de LCDLFMX obliga a participantes a bañarse al aire libre en “El exilio": ¿Sufrieron descuido?

Fede Vigevani terminó su participación en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

Ellos son los habitantes que están en riesgo de nominación en La casa de los famosos México 2026

Debido a que Brianda Deyanara ganó la prueba por el liderato, sus compañeros no podrán nominarla y tiene derecho a competir para conservar la salvación. Además, aunque Mariana regresó a la competencia, cuenta con inmunidad esta semana y tampoco puede nominar; por lo tanto, los habitantes que podrían quedar en la placa son:



Cynthia Klitbo Ernesto Laguardia Memo Schutz Yahir Flor Vigna Yanet García Moisés Peñaloza Luis Chaparro Karina Torres Gema Garoa Aldo Rendón Ese Pérez Arantza Ruiz Masad Almatimi

Lee: ¿Ese Pérez molesto con Flor Vigna? Tras supuestos celos, dice: “Ni modo que aquí le pida matrimonio”

Brianda Deyanara tiene inmunidad este miércoles 12 de agosto en La casa de los famosos México 2026. / IG: lacasafamososmx

¿Dónde y cuándo ver la tercera gala de nominación de La casa de los famosos México 2026?

Al igual que las temporadas pasadas, las galas de nominación de La casa de los famosos México se llevan a cabo los días miércoles en punto de las 10:00 de la noche a través del Canal 5. Sin embargo, el primer habitante en nominar lo realiza en la pregala.

Cabe señalar que las pre y post galas del reality se transmiten media hora antes y después de la gala principal a través del 24/7 de ViX. A diferencia de la semana pasada, esta semana parece que los habitantes no tienen estrategias, lo que está generando dudas entre el público. ¿Darán una sorpresa?

Lee: Ana María Alvarado se va con todo vs. a La casa de los famosos México 2026, ¿expone a los participantes?

La casa de los famosos México 2026: tercera gala de nominación. / Redes sociales

Este es el calendario semanal de La casa de los famosos México 2026

A lo largo de esta semana, La casa de los famosos México 2026 ha tenido varias sorpresas relacionadas con los habitantes y las dinámicas; sin embargo, a lo largo de los días se realizan diversas actividades que suelen ser divididas de la siguente manera:



Lunes: Prueba del líder

Prueba del líder Martes: Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones.

Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones. Miércoles: Noche de nominación

Noche de nominación Jueves: Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados.

Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados. Viernes: Robo de salvación y fiesta temática.

Robo de salvación y fiesta temática. Sábado: Actividad con los patrocinadores.

Actividad con los patrocinadores. Domingo: Gala de eliminación.

Lee: ¿Victoria Ruffo será nueva habitante de La casa de los famosos México? Estas son las condiciones que pondría

La casa de los famosos México 2026, ¿quién será el nominado? / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de La casa de los famosos México 2026?

En una gala que parece no tener estrategias, los habitantes se disponen a nominar por tercera vez en La casa de los famosos México 2026, pero está vez sus puntos dependerán de la suerte, ya que se enfrentaran a una caja misteriosa que puede cambiar el destino de la competencia.

Ernesto Laguardia (Bola negra)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Masad Altamimi

1 punto: Flor Vigna

Luis Chaparro (Bola negra)

3 puntos: Yahir

2 puntos: Moisés Peñaloza

1 punto: Flor Vigna

Yahir (Bola negra)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Luis Chaparro

1 punto: Flor Vigna

Flor Viga (Bola negra)

3 puntos: Luis Chaparro

2 puntos: Moisés Peñaloza

1 punto: Masad Altamimi

Cynthia Klitbo (Bola negra)

3 puntos: Flor Vigna

2 puntos: Aldo Rendón

1 punto: Ese Pérez

Karina Torres (Bola negra)

3 puntos: Yanet García

2 puntos: Luis Chaparro

1 punto: Cynthia Klitbo

Masad Altamimi (Bola negra)

3 puntos: Memo Schutz

2 puntos: Moisés Peñaloza

1 punto: Arantza Ruiz

Gema Garoa (Bola negra)

3 puntos: Luis Chaparro

2 puntos: Yanet García

1 punto: Ernesto Laguardia

Aldo Rendón (Bola negra)

3 puntos: Flor Vigna

2 puntos: Arantza Ruiz

1 punto: Moisés Peñaloza

Ese Pérez (Bola negra)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Masad Altamimi

1 punto: Arantza Ruiz

Moisés Peñaloza (Bola negra)

3 puntos: Arantza Ruiz

2 puntos: Memo Schutz

1 punto: Flor Vigna

Memo Schutz (Bola negra)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Masad Altamimi

1 punto: Ese Pérez

Brianda Deyanara (Bola negra)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Flor Vigna

1 punto: Yahir

Yanet García (Bola verde - nomina a 4 personas)

3 puntos: Moisés Peñaloza

3 puntos: Cynthia Klitbo

2 puntos: Flor Vigna

1 punto: Ernesto Laguardia

Arantza Ruiz (Bola amarilla - anula a una nominación)

3 puntos: Moisés Peñaloza

2 puntos: Ese Pérez

1 punto: Karina Torres

Anula la nominación de Aldo Rendón

Tras la nominación de todos los habitantes, con excepción de Mariana, están en riesgo de salir de la competencia: Memo, Arantza, Masad, Luis, Yanet, Flor, Moisés.

No te pierdas: ¿Gema Garoa recibe ayuda de la producción en La casa de los famosos México 2026? Se filtra contundente audio