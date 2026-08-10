La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó la tercera prueba del líder HOY 10 de agosto?

Después de la segunda gala de eliminación en La casa de los famosos México 2026, los habitantes del reality show se enfrentan a una prueba por el liderato. ¿Moisés Peñaloza logrará una victoria consecutiva? ¡Aquí te contamos los detalles!

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La casa de los famosos México 2026: segunda prueba por el líder de la semana. / Redes sociales

¿Qué pasó en la segunda gala de eliminación en La casa de los famosos México 2026?

En medio de la tensión que dejó la segunda semana en La casa de los famosos México 2026, se vivió una nueva gala de eliminación con algunas sorpresas. Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Masd Altamimi y Memo Schuzt eran los habitantes en riesgo de abandonar la competencia, pero ¿solo uno fue eliminado?

Aunque la actriz Ximena Herrera fue la habitante con menos votos del público, aún no está fuera de la competencia, se encuentra en el ‘exilio’ junto a Mariana Ochoa, pues una de ellas podrá regresar a la competencia el próximo martes 11 de agosto, lo que podría marcar un antes y un después en el reality show 24/7.

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Ximena Herrera está en el ‘exilio’ con Mariana Ochoa. / RS

¿Cuándo y dónde ver la tercera prueba del líder en La casa de los famosos México?

Todos los lunes, los habitantes que permanecen en la competencia se enfrentan a un nuevo reto para lograr el liderato de La casa de los famosos México. La prueba inicia por la tarde y es transmitida a través de VIX Premium.

Una vez que se conoce a los finalistas, el reto final se transmite en la gala, conducida por Odalys Ramírez y Diego De Erice, a través del Canal 5 en punto de las 10:00 de la noche. Cabe señalar que el líder de la semana cuenta con inmunidad y tiene derecho a luchar por la salvación.

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La casa de los famosos México 2026, se lleva a cabo la segunda prueba por el liderato. / Redes sociales y canva

¿Cuál es el calendario semanal de La casa de los famosos México 2026 del 10 al 16 de agosto?

Lunes: Prueba del líder

Prueba del líder Martes: Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones.

Inicio de la prueba semanal, noche de cine, vida en fotos, moneda del destino y cabina de las tentaciones. Miércoles: Noche de nominación

Noche de nominación Jueves: Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados.

Prueba por la salvación, final de la prueba semanal y cena de nominados. Viernes: Robo de salvación y fiesta temática.

Robo de salvación y fiesta temática. Sábado: Actividad con los patrocinadores.

Actividad con los patrocinadores. Domingo: Gala de eliminación.

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La casa de los famosos México 2026: ¿Quién será el tercer líder del reality show? / Especial

¿Quién ganó la prueba por el liderato en La casa de los famosos México 2026?

Durante la tarde de este lunes 10 de agosto dará inicio la tercera prueba por el liderato en La casa de los famosos México 2026; hasta ahora, los participantes que han sido líderes son:



Fede Vigevani

Moisés Peñaloza

Una vez que la ‘Jefa’ dio a conocer las reglas, Yanet García se convirtió en la primera semifinalista de manera directa al sacar el número 7, lo que la puso en competencia con Moisés Peñaloza, Luis Chaparro y Memo Schutz. Mientras que por parte de las mujeres son Brianda Deyanara y Cynthia Klitbo.



Tras una nueva ronda de hombres, Moisés Peñaloza se convirtió en el primer finalista.

se convirtió en el primer finalista. Después de enfrentarse con Cynthia Klitbo y Yanet García, Brianda también se volvió finalista.

también se volvió finalista. Mientras que, por cuestión de tiempo, Cynthia Klitbo venció a Luis Chaparro y se coló a la final.

Tras el reto final, Brianda Deyanara logró coronarse como la líder de la semana y por decisión del público compartirá la suite con Memo Schuzt.

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