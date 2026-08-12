Rosa María Noguerón explota vs. Mar Contreras por sus críticas sobre ‘LCDLFMX 2026’: “Muy triste”| VIDEO

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha tenido reacciones divididas. Si bien algunos creen que está “sobrepasando expectativas”, otros auguran que no tendrá el mismo éxito que sus predecesoras. Esto, principalmente tras el regreso de Mariana al reality.

Justo Mar Contreras, quien participó en la edición del 2025, se unió a la ola de quejas sobre el programa. Muchos criticaron las polémicas declaraciones que dio en su momento, incluyendo a la propia Rosa María Nogueron. La productora del show le mandó un contundente mensaje. Te decimos qué está pasando.

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Ella es Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México 2026' / Mezcalent

¿Qué dijo Mar Contreras sobre ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hace algunos días, Mar Contreras arremetió contra ‘La casa de los famosos México 2026’. A través de X (antes Twitter), aseguró que los posicionamientos estaban “de flojera”. También le pidió al público que le diera las actualizaciones del show, ya que prefería ver películas u otro tipo de contenido antes de ver algo tan “aburrido”.

“Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente, dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”, manifestó.

Sus palabras causaron opiniones divididas. Algunos la respaldaron mientras que otros la criticaron por “hablar mal” del programa que “le dio trabajo en su momento”. Aunque no se ha pronunciado directamente ante los señalamientos, escribió un mensaje que, para muchos, fue interpretado como su postura ante todo esto: “Ya salieron los perros a ladrar”, indicó.

Cabe mencionar que este no es el primer conflicto relacionado con ‘La casa de los famosos México 2026’ que tiene. Previo al estreno, muchos se percataron de que fue excluida de los promocionales del show.

Cuando se le preguntó el motivo, indicó que hubo un problema con el permiso para el uso de su imagen con IA. Si bien la productora Rosa María Noguerón confirmó esto, habría dejado ver que la culpable de todo fue Contreras.

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Mar Contreras estuvo en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’ / Mezcalent

Productora Rosa María Noguerón lanza mensaje a Mar Contreras tras criticar a ‘LCDLFMX 2026’

En entrevista para TVNotas, la productora Rosa María Noguerón se dijo muy decepcionada por las palabras de Mar Contreras sobre ‘La casa de los famosos México 2026’. Y es que le recordó que, en su momento, el proyecto “le dio de comer”. También aseguró que sus declaraciones “hablan más de ella que del programa”.

“Cada quien dirá lo que quiere decir… Me parecería muy triste que alguien muerda la mano que le dio de comer, pero pues cada quien dirá lo que quiera decir. Tus palabras hablan más de ti que de los demás. Cada quien da lo que tiene”. Rosa María Noguerón

Al preguntarle si cree que el problema comenzó por lo ocurrido con los promocionales del show, Rosa María dijo que “no debería ser así”, ya que habría sido ella quien no cumplió con el trámite requerido.

“No debería haber porque ella sabe perfectamente que ese contrato fue y vino con sus abogados varias veces, cuando era algo tan simple como autorizar tu imagen en inteligencia artificial, que a nosotros nos lo pide jurídico”, resaltó.

Hasta el momento, Mar no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Noguerón. En tanto que la mayoría de los usuarios le dio la razón a la productora y tachó a la actriz de “malagradecida”.

¿Quién es Mar Contreras, exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Maricela Contreras Leyva, conocida artísticamente como Mar Contreras, es una actriz y cantante mexicana.

Actualmente tiene 45 años.

Su carrera artística comenzó en 2002, cuando participó en ‘Operación Triunfo’.

Con el tiempo, se le dio la oportunidad de aparecer en telenovelas y películas como ‘Muchachitas como tú’, ‘Teresa’ y ‘La que no podía amar’, entre otras.

‘Teresa’ y ‘La que no podía amar’, entre otras. Si bien se llegó a pensar que era hermana de Ana Brenda Contreras, ya se aclaró que esto no es así.

En 2025, estuvo en ‘La casa de los famosos México’.

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