Rosa María Noguerón es captada abrazando a Dalilah Polanco; reviven VIDEO tras polémica con Mar Contreras

Tras la segunda eliminación de La casa de los famosos México 2026, Mar Contreras compartió un contundente mensaje en el que habló sobre la nueva temporada del reality show 24/7, lo que desató una inesperada reacción por parte de la productora Rosa María Noguerón. ¿Se desató un nuevo pleito? ¡Aquí te contamos los detalles!

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Mónica Noguerón defiende a La casa de los famosos México. / Instagram

¿Qué dijo Mar Contreras sobre La casa de los famosos México 2026?

A través de su cuenta oficial de X, Mar Contreras, exhabitante de la temporada pasada de La casa de los famosos México, cuestionó duramente la actual edición del reality. Pese a que la actriz de telenovelas emitió su sincera opinión, sus palabras no fueron bien recibidas.

“Le di oportunidad a esta segunda semana para ver cómo se ponían los posicionamientos y honestamente, dejan mucho que desear. ¿El mejor posicionamiento? Ninguno. Me avisan quién sale, ya me puse a ver una película en Netflix”. Mar Contreras

De inmediato, la actriz de melodramas como Teresa generó un debate en redes sociales, pues muchos usuarios le recordaron que durante su participación vivió varias controversias con Dalilah Polanco. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue la contundente reacción de la productora.

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Mar Contreras estalla vs. La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Rosa María Noguerón a las palabras de Mar Contreras?

En un encuentro con los micrófonos de TVNotas, la productora Rosa María Noguerón rompió el silencio ante las polémicas declaraciones de la actriz. Sin rodeos, la productora aseguró que no entendía su postura, especialmente después de haber formado parte del proyecto.

“Me parecería muy triste que alguien muerda la mano que le dio de comer, pero pues cada quien dirá lo que quiera decir. Tus palabras hablan más de ti que de los demás. Cada quien da lo que tiene”. Rosa María Noguerón

Asimismo, al ser cuestionada sobre si el descontento de la intérprete podría estar relacionado con el hecho de haber quedado fuera de los promocionales de la nueva temporada, la productora aclaró que fue la propia actriz quien no autorizó el uso de su imagen.

“No debería haber porque ella sabe perfectamente qué ese contrato fue y vino con sus abogados varias veces, cuando era algo tan simple como autorizar tu imagen en inteligencia artificial”, dijo para concluir con el tema.

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¿Rosa María Noguerón se unió a Dalilah Polanco en medio del conflicto con Mar Contreras?

Ante el debate que se ha generado sobre la opinión de Mar Contreras, diversas cuentas de fanáticos de la actriz de La familia P. Luche señalaron que la productora siempre ha mantenido una relación muy cercana con Dalilah Polanco.

Con el fin de reforzar la teoría, revivieron un video donde ambas aparecen abrazándose junto a Shiky, un clip grabado en el foro de La casa de los famosos México.

Rosa María Noguerón le responde a Mar Contreras / Redes sociales/Mezcalent

El breve clip ha encendido nuevamente las conversaciones en redes, donde muchos lo interpretan como una clara muestra de apoyo hacia Dalilah. Hasta el momento, Mar Contreras no se ha pronunciado sobre la respuesta de la productora Rosa María Noguerón ni sobre el video que circula su excompañera.

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