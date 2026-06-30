¿Mar Contreras enojada por no ser incluida en promoción de La casa de los famosos México 4? “Ni había notado”

La casa de los famosos México 4 se acerca, y ante los rumores de posibles habitantes, conductores y dinámicas, una nueva polémica parece presentarse. Recientemente se reveló la promoción de esta nueva temporada y muchos notaron algo... ¿omitieron a Mar Contreras?

¿Cuál es la promoción de La casa de los famosos México 4? / Redes sociales

¿Cómo es la promoción de La casa de los famosos México 4?

Hace unas horas comenzó a viralizarse la promoción correspondiente al gran estreno de La casa de los famosos México 4, misma que comenzará el domingo 26 de julio.

El video es una animación en la que salen algunos exparticipantes de la tercera temporada y hasta Mario Bezares, incluidos ‘Guana’ y el team Noche (equipo del que pertenecía Mar Contreras), fue aquí que los comentarios comenzaron a crecer.

En cuanto al team Noche, Mar no aparecía, solo estaban:



Elaine Haro,

Abelito,

Aarón Mercury,

Aldo de Nigris y

Alexis Ayala.

Una de las principales dudas hechas por usuarios en redes se debió a la incorporación de Elaine al team Noche, situación que llegó a ser polémica tras la finalización de la temporada. ¿Tú qué opinas?

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¿Cómo reaccionó Mar Contreras al no aparecer en la promoción de La casa de los famosos México 4?

Luego de que se generaran miles de comentarios en los que señalaban a Mar Contreras con una presunta molestia por lo ocurrido, la actriz y cantante decidió romper el silencio y relatar las razones por las que no apareció en la publicidad.

Según su testimonio, ella no se había dado cuenta de que no salía en la promoción y, además, la autorización para poder salir en el video habría sido enviada tarde:

No tenía ni idea de lo que pasó con la promo de la casa. Ni siquiera había notado que no aparecía. La autorización para la promoción la mandé el 19 de junio por que hubo varios cambios que me aconsejó mi equipo hacer (jamás se me comentó que era tarde para mandarla). Mar Contreras

En la misma publicación, Mar pidió que se dejaran de crear falsos rumores, asegurando también que no tiene ninguna rivalidad con Elaine, deseándole una carrera de éxitos.

Más tarde, Mar volvió a dejar un recadito para todos aquellos que la han criticado durante las últimas horas:

Aquí enterándome recientemente que ando otra vez en la boca de todo mundo jajaja. Ustedes perdiendo el tiempo en mí y mientras yo bien ocupada en mi. Mar Contreras

Cientos de internautas han respondido la nueva publicación de la actriz, creando un hilo muy grande que ya se hizo viral.

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¿Mar Contreras molesta por promoción de La casa de los famosos México 4? / X: marcontrerasof

¿Cuál es la trayectoria de Mar Contreras en televisión?

Mar Contreras es una actriz y cantante mexicana reconocida por su trayectoria en la televisión, el cine y el teatro musical, además de aparecer en algunos realities.

Su carrera artística comenzó en 2002, cuando participó en la primera edición de Operación triunfo, donde obtuvo el séptimo lugar. Posteriormente formó parte del grupo musical Sólo 5, con el que lanzó un álbum.

En 2007 debutó como actriz en la telenovela Muchachitas como tú. Un año más tarde obtuvo uno de sus papeles más recordados al interpretar a Penélope Montalbán en Tormenta en el paraíso.

A lo largo de su carrera ha formado parte de exitosas producciones televisivas como:



Mar de amor,

Teresa,

La que no podía amar,

Vino el amor,

Like, la leyenda,

Por amar sin ley,

Cabo, entre otros.

En fechas recientes, se ha señalado que Mar Contreras y Dalílah Polanco continúan en pleito, esto luego de sus “conflictos” en La casa de los famosos México.

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