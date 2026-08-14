Productora de ‘La casa de los famosos México 2026’ habría vetado a Aarón Mercury, aseguran: ¡exhiben prueba!

Las polémicas para ‘La casa de los famosos México 2026’ no paran. En medio de las críticas que han recibido por la “falta de conflictos” entre los habitantes, ha circulado que, presuntamente, Aarón Mercury, quien participó en la temporada pasada, fue vetado del programa. Te contamos la razón.

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Aarón Mercury estuvo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

El veto presuntamente a Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México 2026’

Las especulaciones comenzaron durante la salida de Fede Vigevani de ‘La casa de los famosos México 2026’. Como se sabe, la estancia del creador de contenido sería por tiempo limitado, ya que realmente entró como un “infiltrado” que debía cumplir con ciertas dinámicas del público.

En algún punto, Massad Altamini comenzó a hablar sobre la eliminación de Aarón Mercury en la edición anterior. Algo que llamó mucho la atención fue que quitaron las cámaras y las enfocaron hacia los vestidores.

Según usuarios, el árabe fue llamado al confesionario tras esto. Se empezó a teorizar que ‘la Jefa’ lo regañó por haber mencionado al ganador del ‘Supernova Génesis’. La teoría se reforzó más cuando, días después, en una conversación que tuvo con Gema Garoa.

La actriz le preguntó sobre quién le había enseñado tantos modismos mexicanos. Altamini no dijo el nombre de su amigo y solo se limitó a gesticular. Garoa le comentó que no le entendía nada, por ello, Massad se acercó al oído para decirle.

Muchos aseguran que existe una mala relación entre Rosa María Noguerón y Aarón. Se dice que la productora se molestó con él después de que este no quisiera asistir como invitado al estreno del show por ir al funeral de su amigo Oliver Tree en Estados Unidos.

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¿Rosa María Noguerón confirma veto de Aarón Mercury de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta el momento, la productora Rosa María Noguerón no ha confirmado ni desmentido si realmente existe un veto para Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, los usuarios notaron que ella lo había dejado de seguir en redes sociales.

Para muchos, esto sería el indicativo de que realmente no se llevan bien. Aunado a todo esto, tampoco se le ha visto en las galas del programa, a diferencia de otros exconcursantes como Alexis Ayala y Mariana Echeverría.

Cabe destacar que el famoso ha usado sus redes sociales para apoyar a su gran amigo Massad, quien fue uno de los nominados de la tercera semana de ‘La casa de los famosos México’.

La productora de ‘La casa de los famosos México’ vetó a Aarón Mercury, aseguran / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Aarón Mercury participó en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos México’. Pertenecía al ‘Team Noche’ y estuvo muy cerca de llegar a la gran final. Desafortunadamente, quedó eliminado.

En aquel entonces, se empezó a decir que las votaciones estaban “manipuladas”, pues, al menos en redes sociales, Mercury se perfilaba como uno de los favoritos para ganar.

En diversas ocasiones, Mercury ha manifestado su agradecimiento al proyecto. Y es que, a partir de allí, tuvo más oportunidades laborales.

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