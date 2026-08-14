¿Quién sale de ‘La casa de los famosos México 2026’? Así irían las votaciones HOY viernes 14 de agosto

La última gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2026’ trajo muchas sorpresas para los habitantes. En esta ocasión, las celebridades usaron la “Caja misteriosa” que contenía pelotas de diferentes colores. Algunas de ellas daban beneficios o desventajas durante el proceso.

Al final, siete de los 16 participantes subieron a la placa. Te contamos cómo irían los votos hasta el momento y quiénes estarían en la cuerda floja para convertirse en el tercer eliminado de la competencia.

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Nominados en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la tercera semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Todos los habitantes, a excepción de Brianda Deyanara, quien es la líder de la semana, y Mariana, estuvieron en riesgo de estar en la placa. Los nominados de la tercera semana en ‘La casa de los famosos México 2026’ fueron:

Flor Vigna

Moisés Peñaloza

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Massad Altamini

Memo Schutz

Yanet García

Cabe mencionar que este viernes 14 de agosto se llevará a cabo el duelo por el robo de la salvación. Los retadores de Brianda serán Moisés y Gema. Quien obtenga este poder podrá sacar a alguien de la placa o, en caso de estar nominado, autosalvarse.

Debido a la cercanía que Moisés y Gema han mostrado últimamente, se teoriza que si alguno de ellos vence a Brianda, el salvado de la semana sería Peñaloza, quien se posicionó como el habitante que más ha recibido votos por parte de sus compañeros. Recordemos que el actor tuvo 27 puntos.

Filtran cómo irían las votaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’ hasta HOY 14 de agosto

A través de redes sociales, diversos grupos especializados en ‘La casa de los famosos México 2026’, incluyendo el programa ‘Vaya, vaya’, hicieron encuestas sobre quién desea el público que se quede dentro del reality. Los resultados fueron los siguientes:

Memo Schutz con el 31% de los votos.

Massad Altamini con el 26% de los votos.

Flor Vigna con el 12% de los votos.

Arantza Ruiz con el 10% de los votos.

Yanet García con el 9% de los votos.

Luis Chaparro con el 7% de los votos.

Moisés Peñaloza con el 5% de los votos.

Todo indica que Peñaloza sería el siguiente eliminado de la temporada. Sin embargo, si realmente llega a salvarse, su lugar podría ocuparlo Luis. Esto, en caso de que la tendencia no cambie.

Cabe destacar que estos no son resultados oficiales. Solo se conocerá la identidad del tercer expulsado del show hasta la próxima gala de eliminación.

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Posible tercer eliminado de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes han salido de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Hasta ahora, dos participantes han sido eliminados de ‘La casa de los famosos México 2026’. En la primera semana, salió Mariana. A la siguiente, sacaron a Ximena Herrera. Ambas fueron llevadas al “Exilio” para que la gente decidiera quién de las dos regresaba. La cantante volvió al juego por decisión del público.

Por otra parte, Fede Vigevani abandonó el show hace algunos días. Y es que el uruguayo era un “infiltrado” y no un participante como tal. Con esto, quedó un total de 16 celebridades, quienes son:

Ernesto Laguardia Karina Torres Aldo Rendón Moisés Peñaloza Cynthia Klitbo Flor Vigna Massad Altamini Ese Pérez Arantza Ruiz Yanet García Brianda Deyanara Luis Chaparro Memo Schutz Yahir Gema Garoa Mariana

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