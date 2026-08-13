¿Yahir hizo llorar a Aldo en La casa de los famosos México 2026? Karina Torres lo consoló tras fuerte pleito

Dentro de La casa de los famosos México 2026 nada es lo que parece, y lo que vivieron Yahir y Aldo Rendón lo confirma. El cantante dejó al stylist con los nervios de punta frente a toda la casa, y Karina Torres no tardó en correr a consolarlo mientras Mariana y Memo Schutz no podían parar de reír con la escena.

Mira: Yahir confiesa enfermedad que afecta su paso por La casa de los famosos México: “Hace un mes me lo descubrieron”

¿Qué le hizo Yahir a Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

El momento entre Yahir y Aldo Rendón se dio cuando el stylist caminaba rumbo a la sala de La casa de los famosos México 2026, sin imaginar lo que le esperaba. El cantante le aventó una botella de agua directo a los pies.

La reacción no se hizo esperar: los gritos de Aldo se escucharon por toda la casa, y Mariana, quien presenció la escena de cerca, también soltó el grito junto a él. Yahir, por su parte, no pudo contener la risa ante el susto que provocó.

“Nada más lo quise asustar, rompí la botella”, explicó Yahir tras el incidente; sin embargo, la reacción de Aldo fue mucho más intensa de lo que el cantante esperaba. Entre risas, susto e impresión, Mariana incluso destacó la fuerza con la que actuó el cantante y le comentó que el ejercicio sí le estaba dando resultados en tono de broma.

Lee: ¿Yahir le coqueteó a la novia de Luis Chaparro? Protagonizan tenso momento en La casa de los famosos México 2026

¿Por qué Aldo Rendón terminó “llorando” en La casa de los famosos México 2026?

Minutos después del susto, Aldo Rendón llevó la escena un paso más allá: comenzó a fingir que lloraba por lo que le había hecho Yahir, y ahí fue cuando entró Karina Torres al rescate.

“Levanta bien feo la voz el patrón, ayúdame amiga”, le dijo Aldo a Karina Torres mientras ella lo abrazaba, siguiéndole el juego con todo el drama de telenovela: "¿Qué le hiciste al patrón?”, le preguntó la influencer.

Aldo no se quedó atrás y continuó con el numerito frente a las cámaras de La casa de los famosos México 2026: “Me aventó una botella con agua bien feo a los pies. Siento que sospecha del joven Luis”, dijo, siguiendo con el papel que él mismo se inventó en la escena.

Mira: ¿Cynthia Klitbo, la mejor pagada de La casa de los famosos México 2026?: así serían los sueldos de los habitantes

¿Aldo perdonó a Yahir? Karina Torres intervino tras el tenso enfrentamiento en La casa de los famosos México

La actuación de Karina Torres terminó de encender las risas dentro de La casa de los famosos México 2026. Entre bromas, la influencer le preguntó a Yahir:

"¿Patrón, por qué es así con la señorita Rubí?”. Karina Torres

Yahir no se quedó callado y respondió siguiendo el mismo tono: “Es que no se comporta”, generando aún más carcajadas entre los presentes, que ya para ese momento tenían montado todo un melodrama dentro de la casa.

Cabe recordar que, para quienes no siguen el 24/7, todo forma parte de una divertida telenovela que los propios habitantes han creado desde hace días. Ahora la pregunta es: ¿cuál será el próximo capítulo?

Así fue el gran momento entre Yahir y Aldo: