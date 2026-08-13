Cynthia Klitbo arremete contra la forma de vestir de las mujeres mayores; lanza mensaje: “Elegantes, no piruj*s”

La participación de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 ha sido punto de debate en redes sociales, pues mientras unos la apoyan, sus más recientes declaraciones han hecho estallar a internautas. ¿Qué dijo la actriz?

Polémicas de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, redes sociales

¿Qué polémicas ha enfrentado Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026?

Para sorpresa de muchos, Cynthia Klitbo no es favorita para ganar La casa de los famosos México 2026, y es que con el paso de los días ha sido partícipe de algunas polémicas y discusiones en el reality.

Sus enfrentamientos con Aldo Rendón, Ese Pérez y algunos comentarios al aire, han hecho que su lugar en las encuestas hechas por el público vaya bajando cada vez más.

Además, una lista filtrada que presuntamente corresponde al orden que los famosos irían siendo eliminados, coloca a la actriz como finalista, pero no como la ganadora. ¿Por qué cambió drásticamente?

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La casa de los famosos México 2026; Lista filtrada de eliminados / TikTok: ssssstiven

¿Por qué están ‘funando’ a la actriz Cynthia Klitbo?

La nueva ‘funa’ a Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México 2026 comenzó cuando la actriz habló sobre las reglas de vestimenta que, desde su perspectiva, deberían seguir las mujeres de su edad.

La actriz aseguró que una mujer mayor de 50 años debe procurar proyectar elegancia y evitar mostrar demasiado el cuerpo. Incluso utilizó términos considerados ofensivos por algunos usuarios:

A mi edad ya te tienes que ver elegante y no pir*ja. No se ven bien las señoras de mi edad, te tienes que ver bien portada. A mí no me gusta ver señoras de mi edad con minifalda y las chich*s de fuera. A mí me parece que una mujer señora se debe vestir con elegancia y porte, no necesariamente tiene que ser poco sexy. Cynthia Klitbo

Por último, hizo un llamado a las mujeres de 50 para cuidar más su forma de vestir:

Chicas: no se encueren, después de los 50 no está chido. Por favor, no anden con las chich*s al aire, eso se le enseña al hombre. Cynthia Klitbo

Como era de esperarse, sus comentarios resonaron fuera del reality, entre gente que asegura que cada quien es libre de vestirse como desee. ¿Tú qué opinas de sus declaraciones?

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¿Cynthia Klitbo fue criticada por habitantes en La casa de los famosos México 2026?

Tras sus comentarios, Cynthia Klitbo (tachada de clasista) preguntó a Mariana, otra habitante del programa, si estaba de acuerdo con sus ideales, aceptando dichas declaraciones: “ Estoy de acuerdo ”, dijo Mariana.

Los demás compañeros se limitaron a escuchar y reír un poco, sin entrar en mayor debate. Aún así, el daño ya estaba hecho en plataformas digitales, donde internautas arremetieron contra Klitbo:



“Súper pasiva agresiva, muy fuera de lugar ese comentario”,

“Esa es bien clasista” y,

“Cada quien se debe vestir como quiera”.

Además de sus recientes declaraciones sobre la vestimenta femenina, Cynthia ha expresado su molestia por diferentes situaciones dentro del reality.

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