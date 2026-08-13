¿Ximena Herrera hasta la coronilla de Mariana? Confiesa que la quiso ‘golpear’ en El exilio de LCDLFM 2026

Ximena Herrera no se guardó nada al hablar de su paso por El exilio de La casa de los famosos México junto a Mariana. La actriz reconoció, ya fuera del reality, que la cantante habla tanto que hasta le dieron ganas de callarla con una manera muy peculiar, aunque también reconoció su lado más humano durante esos dos días de encierro compartido, previos a la gala que definió quién regresaba a competir.

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El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Ximena Herrera se desesperó con Mariana durante El exilio?

Ximena Herrera y Mariana protagonizaron una convivencia que rápidamente llamó la atención de los seguidores de La casa de los famosos México 2026, pues ambas tuvieron que enfrentarse a un encierro distinto al que habían experimentado dentro de la casa.

Ximena Herrera contó que el verdadero desafío no solamente fue permanecer en condiciones complicadas durante El exilio, sino lidiar con las constantes conversaciones de Mariana, especialmente cuando llegaba la hora de dormir. La situación incluso provocó que la actriz bromeara con que quería darle un golpe.

Ximena Herrera explicó que llegó a sentirse fastidiada por las conversaciones constantes de Mariana, aunque su confesión estuvo acompañada de humor y no de una acusación de mala convivencia. De hecho, la actriz posteriormente destacó algunos aspectos positivos de compartir ese momento con la cantante.

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Ximena Herrera bañandose en “el exilio” / Redes sociales

¿Por qué Ximena Herrera y Mariana terminaron juntas en El exilio de La casa de los famosos México?

Ximena Herrera y Mariana coincidieron en El exilio de La casa de los famosos México después de quedar fuera de la competencia principal. La producción las envió a este espacio especial donde permanecieron aisladas mientras el público decidía cuál de las dos merecía una nueva oportunidad.

El exilio de La casa de los famosos México fue presentado como una dinámica inédita que sometió a las participantes a condiciones más difíciles que las que enfrentaban dentro de la casa. Durante dos días compartieron habitación, baño y prácticamente cada momento del día.

Mariana fue finalmente la elegida por los televidentes para regresar al reality, mientras que Ximena Herrera quedó eliminada de manera definitiva. Sin embargo, antes de despedirse, ambas dejaron una historia que ahora sigue dando de qué hablar entre los seguidores del programa.

El Exilio en La casa de los famosos México 2026.

¿Por qué Ximena Herrera confesó que quiso golpear a Mariana?

Ximena Herrera sorprendió al sincerarse sobre los momentos de tensión que vivió junto a Mariana durante su estancia en El exilio. En una entrevista posterior a su salida del reality, reconoció que la cantante habla mucho más de lo que imaginaba.

Ximena Herrera relató que en varias ocasiones intentaba descansar o desconectarse después del desgaste emocional del programa, pero las conversaciones continuaban. La actriz aseguró que incluso cuando daba por terminada una charla, Mariana encontraba un nuevo tema para seguir hablando.

Ximena Herrera contó entre risas: “La neta sí. Llegó un momento donde yo le quería hacer ¡taz! (golpe). Yo decía: ‘¿Seré yo, será que vengo del encierro?’”.

La confesión provocó reacciones entre los fans, quienes durante esos días ya comentaban en redes que la verdadera prueba para la actriz había sido convivir con la cantante.

¿Ximena Herrera y Mariana se llevaron mal? Esto fue lo que aclaró la actriz

Ximena Herrera dejó claro que sus declaraciones no significan que haya terminado peleada con Mariana. Por el contrario, reconoció que durante esos días pudieron apoyarse mutuamente en medio de una situación poco común y llena de incertidumbre.

Ximena Herrera explicó que la exintegrante de OV7 probablemente estaba más nerviosa y ansiosa de lo normal por la presión de saber que su permanencia en La casa de los famosos México dependía completamente de la votación del público.

Ximena Herrera incluso habló bien de su compañera y destacó su actitud durante la experiencia. “Yo creo que Mariana estaba más nerviosa que yo, un poco ansiosa, tensa. Fue una gran roomie, compartimos baño, ‘regadera’...”, declaró.