Tachan de “clasista” a Cynthia Klitbo tras criticar a Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026

La tensión dentro de La casa de los famosos México 2026 sigue dando de qué hablar. Ahora, Cynthia Klitbo quedó en el centro de la controversia luego de lanzar duros comentarios contra Aldo Rendón, pese a que ambos ya se habían reconciliado tras una fuerte discusión. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron críticas en redes sociales, donde usuarios la señalaron por supuestas actitudes clasistas.

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Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se pelean en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026?

La controversia comenzó después de una discusión por la convivencia dentro de La casa de los famosos México 2026. Cynthia Klitbo manifestó su molestia por el volumen de las voces y aseguró que tampoco podía dormir correctamente debido al ruido.

“A mí todos los días me despiertan sus voces a todo volumen y yo tampoco puedo dormir bien”, expresó la actriz durante el conflicto.

Ante sus palabras, Aldo Rendón respondió señalando que todos los habitantes estaban soportando las condiciones de la casa y que no solamente ella enfrentaba dificultades. El intercambio elevó la tensión entre ambos participantes, aunque posteriormente el fashion stylist decidió acercarse para ofrecerle una disculpa.

El problema parecía haber quedado atrás, pero un nuevo video mostró a Cynthia Klitbo hablando con Gema Garoa sobre Aldo Rendón, donde dejó claro que todavía tenía molestia por la manera en que se desarrolló aquella discusión. Fue entonces cuando la actriz lanzó varias críticas hacia el especialista en moda y cuestionó incluso la diferencia entre sus respectivas profesiones y posiciones.

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¿Por qué Cynthia Klitbo fue acusada de clasista por hablar de Aldo Rendón?

Las palabras de Cynthia Klitbo sobre Aldo Rendón provocaron críticas principalmente por la referencia que hizo al dinero, las amistades y el nivel social. La actriz aseguró que el fashion stylist se relaciona con personas de mucho poder adquisitivo y utilizó ese argumento para explicar por qué consideraba que ambos no estaban en el mismo nivel.

Cynthia Klitbo “No mueve un dedo, bulea a todo mundo, grita todo el día, tiene una personalidad estridente, tiene un léxico… ni siquiera es chilango y habla como el más fresa de los chilangos. Y es una persona que vive de tener amigas de mucha lana que lo contratan; entonces, no estamos en el mismo nivel”.

La actriz también hizo énfasis en que su relación con el mundo de la moda es diferente a la de Aldo Rendón. “A mí me visten, yo no visto”, comentó, dejando claro que ella contrata los servicios de especialistas para elegir su vestuario.

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¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre sentirse como una “criada” por culpa de Aldo Rendón?

Otro de los puntos que llamó la atención fue la explicación que Cynthia Klitbo dio sobre su reacción durante la pelea con Aldo Rendón. La actriz aseguró que la manera en que el fashion stylist se dirigió hacia ella provocó que reaccionara de una forma que incluso la hizo sentirse muy mal.

“Y lo quiero bien y me cae bien, pero si se pone en ese tono, no estamos en el mismo nivel. A mí me visten, yo no visto, la neta. Yo contrato gente como él para que me vista a mí, no es lo mismo. Y a mí lo que me cag* es haberme puesto como criada, eso me hizo llorar”. Cynthia Klitbo

Las palabras de Cynthia cobraron aún más peso porque, después de decir todo eso sobre Aldo Rendón sin que él lo supiera, el fashion stylist se acercó a ofrecerle una disculpa sincera a la actriz.

Qué rápido se cayó el discurso “hay q respetar a todos los trabajadores”

Decir q Aldo “vive de amigas con lana q lo contratan” y que “no están en el mismo nivel” por dinero y estatus no es una critica, es clasismo.



Saquen el cine#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/zqIjgeNpZa — ALE FLOWERS 💜 (@AlejandraFlome) August 10, 2026

¿Cómo se disculpó Aldo Rendón con Cynthia Klitbo tras la discusión?

Buscando bajarle el ánimo a la situación, Aldo Rendón se acercó a Cynthia Klitbo para ofrecerle una disculpa pública frente a sus compañeros. El estilista fue enfático en su mensaje hacia la actriz.

“Me educó una reina como tú, por más jot* que sea, no soy una mujer y te ofrezco una disculpa por levantarte la voz, herirte y herir tus sentimientos”, expresó Rendón.

La disculpa de Aldo Rendón pareció cerrar la polémica y devolver la tranquilidad a la convivencia dentro de la casa más famosa de México. Sin embargo, para entonces Cynthia Klitbo ya había lanzado fuertes comentarios sobre el stylist a sus espaldas, palabras que terminarían saliendo a la luz y reavivando la controversia.