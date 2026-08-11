‘La casa de los famosos México 2026’: Filtran a la eliminada que volvería al reality HOY 11 de agosto

La segunda gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’ estuvo llena de sorpresas. Anunciaron que una de las expulsadas regresará al reality este martes 11 de agosto. El público tomará esta decisión a través de sus votos.

Tanto Mariana como Ximena Herrera fueron mandadas al “exilio” en espera de los resultados. El resto de los habitantes desconoce esto. Se especula que Fede Vigevani, quien realmente es un “infiltrado”, saldrá del show para cederle su lugar a la eliminada seleccionada.

En medio de todo esto, se filtra cuál habría sido el dictamen de la audiencia. Te contamos quién regresaría al polémico concurso.

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Las dos eliminadas de La casa de los famosos México 2026 se encuentran en el exilio / Redes sociales

Ella sería la eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’ que podría regresar al show

Diversas páginas especializadas, incluyendo la del programa ‘Vaya, vaya’, en ‘La casa de los famosos México 2026’ han realizado encuestas sobre la eliminada que podría regresar al reality show.

La pregunta fue sencilla: “¿Quién quieres que regrese a ‘La casa de los famosos México 2026’”. Estos son los resultados hasta este momento:

Ximena Herrera: 34% de apoyo.

Mariana: 66% de apoyo.

Con esto en mente, la celebridad que volvería al reality sería la cantante Mariana. Si bien esto no es algo oficial y solo se sabrá el resultado hasta la gala de este 11 de agosto, muchos están en desacuerdo con esto.

Algunos usuarios opinan que sería algo injusto si la integrante de OV7 vuelve al reality. Argumentan que la famosa ya tiene mucha “información del exterior”, lo cual pondría en “desventaja” al resto de los participantes.

Recordemos que ella asistió a varias galas del concurso tras su eliminación y hasta dio su opinión de ciertas situaciones que ocurrieron dentro del mismo. De igual forma, ya pudo ver cuál es la perspectiva del público sobre cada habitante.

¿Por qué ‘la Jefa’ de ‘La casa de los famosos México 2026’ regañó a Mariana en el exilio?

Durante su estancia en el “exilio”, Ximena Herrera y Mariana tuvieron la oportunidad de platicar más a profundidad. En una de sus conversaciones, la cantante le contó a la actriz que Fede Vigevani realmente era un infiltrado.

Tras esta confesión, ‘la Jefa’ le recordó que no podía darle “información del exterior”. De igual manera, le pidió a Ximena que no hiciera preguntas que pudieran “comprometer” a su compañera.

“Mariana, por favor, tú sabes que no puedes hablar absolutamente nada del exterior. Ximena, te pido por favor que no comprometas a Mariana haciéndole ninguna pregunta del estilo”. ‘La Jefa’ de ‘La casa de los famosos México 2026'

Ante esto, ambas celebridades se disculparon, alegando que desconocían esto y prometiendo que no volvería a pasar. Esta situación dio mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos especularon que esto podría causar que, pese a los votos, Mariana no vuelva al reality.

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¿Qué es el exilio en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Cómo votar por la eliminada que regresa a ‘La casa de los famosos México 2026’?

El proceso para votar por la eliminada que regresa a ‘La casa de los famosos México 2026’ es sencillo. A través de la página oficial del reality, se abrió una ventana “especial” para que el público pudiera tomar su decisión. Te decimos paso a paso cómo hacerlo:

Entrar a https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota// durante las pregalas, galas y postgalas. Selecciona tu eliminada favorita. Si bien solo hay un voto disponible al día, se puede tener hasta 10 si se cuenta con VIX Premium. Pulsar la opción “Votar” y listo.

La expulsada que volverá al show será revelada este martes 11 de agosto, durante la gala del programa. Comenzará a las 10 pm. y se transmitirá por el Canal 5, así como por VIX, plataforma que también da acceso a la emisión 24/7.

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