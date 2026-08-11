Yahir confiesa enfermedad que afecta su paso por La casa de los famosos México: “Hace un mes me lo descubrieron”

Una plática que arrancó hablando de los problemas de organización dentro de La casa de los famosos México 2026 terminó convertida en una confesión inesperada de Yahir. El cantante mexicano contó a sus compañeros que, apenas un mes antes de entrar al reality show, recibió un diagnóstico médico que le provoca fatiga constante, y explicó que por eso muchas veces se va a dormir temprano.

La revelación no solo sorprendió a los habitantes de la casa, sino que también abrió una conexión inesperada con Cynthia Klitbo, quien padece exactamente el mismo padecimiento y ha tenido varios roces con sus compañeros por temas relacionados con su salud.

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¿Qué enfermedad tiene Yahir y cómo afecta su participación en La casa de los famosos México 2026?

La revelación de Yahir en La casa de los famosos México 2026 surgió durante una conversación sobre la convivencia diaria y las diferencias entre algunos participantes. Mientras hablaban sobre horarios, descanso y tareas dentro de la casa, el cantante decidió sincerarse con sus compañeros.

El intérprete de Alucinado explicó que hace aproximadamente un mes fue diagnosticado con Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta la glándula tiroides y que puede provocar diversos síntomas físicos y emocionales.

Aunque no detalló todo el impacto que ha tenido el padecimiento en su vida diaria, sí dejó claro que uno de los síntomas que más lo afecta es el cansancio extremo. Según explicó, esa es una de las razones por las que suele retirarse temprano a descansar dentro del reality.

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¿Cómo confesó Yahir que padece Hashimoto, la misma enfermedad que Cynthia Klitbo?

Fue justo al hablar de su propio diagnóstico que Yahir conectó con la situación de Cynthia Klitbo, quien vive con la misma condición desde hace tiempo. El cantante fue muy directo al describir lo que se siente cargar con esta enfermedad.

“Yo tengo Hashimoto, hace un mes me lo descubrieron también y yo la entiendo porque muchas veces estás con la pila de que no hayas ni qué, es que esa madre te manda a la lona. Yo tengo que darme unos pinch* tirotes pa’ ponerme a entrenar, me manda a la lona”, contó Yahir.

¿Yahir defendió a Cynthia Klitbo y qué dijo sobre sus problemas en la casa a causa del Hashimoto?

Yahir fue más allá y aseguró que Cynthia Klitbo probablemente lo está pasando mal dentro de la convivencia diaria por culpa del mismo padecimiento que él enfrenta.

“Ella tiene unos episodios de ‘no me quiero levantar’ y es esa madr*" Yahir

La confesión de Yahir no tardó en volverse viral en redes sociales, donde generó opiniones divididas entre quienes empatizaron con el cantante y quienes aprovecharon para criticar a Cynthia Klitbo.



“Yo también tengo Hashimoto y es una exagerada, la neta”

“Yahir es muy empático”

“Hashimoto y menopausia: una bomba”.

“Yo tengo esa madre, lit me la diagnosticaron el jueves pasado, y si ando cansada, pero no ando chingando todo el día”

"¿Por qué Cynthia entró a la casa si no está bien?”

“Raro lo de Cynthia, no debería beber alcohol ni fumar tabaco si tiene Hashimoto. No sé por qué entrar a un reality de convivencia si ocupas una dieta diferente”

Cabe recordar que Cynthia Klitbo ha enfrentado varios roces con sus compañeros de La casa de los famosos México 2026 por situaciones relacionadas con su salud, siendo el más reciente una fuerte discusión con el fashion stylist Aldo Rendón.