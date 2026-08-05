Tristan, hijo de Yahir, denuncia acoso en vía pública y lanza contundente mensaje: “De mal gusto”: VIDEO

El nombre de Yahir ha sido tendencia en las últimas semanas por su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’. No obstante, en esta ocasión fue su hijo Tristan quien dio mucho de qué hablar en redes sociales. Esto, tras haber expuesto el acoso que sufrió recientemente en plena vía pública. Te contamos los detalles.

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Yahir está en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién es Tristan, hijo de Yahir?

Tristán Othón es el hijo mayor de Yahir, actual participante de ‘La casa de los famosos México 2026’. Tiene 28 años. El joven causó polémica en el pasado por los problemas que tenía con su padre y su lucha contra las adicciones.

En su juventud, exploró muchos tipos de arte. Incluso, incursionó en su momento en el contenido para adultos. No obstante, esto no duró mucho y se enfocó en otras cosas. Siguió el camino de la música como DJ.

Durante muchos años, el cantante y su primogénito se mantuvieron distanciados por el consumo de sustancias de este último. No obstante, comenzaron a reconectarse en 2023. Justamente, al año siguiente, TVNotas fue testigo de uno de sus reencuentros.

En aquel entonces, Tristán expresó estar mejor ahora que estaba bajo tratamiento. También manifestó lo feliz que estaba por volver a ver a su papá.

Actualmente, la relación con el exacadémico es mucho más estable. Incluso le mandó un mensaje de apoyo cuando se supo que entraría al reality de Televisa. Les dijo a sus seguidores que vieran VIX (plataforma en la que se transmite el 24/7 del show) y se solidarizaran con Yahir.

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¿Quién es el primogénito de Yahir? / Redes sociales

Tristan, hijo de Yahir, expone acoso en plena vía pública

A través de un video para redes sociales, Tristan, hijo de Yahir, denunció a una mujer que lo estaba grabando sin su consentimiento. De acuerdo con el joven, todo ocurrió el pasado 4 de agosto, mientras salía de un establecimiento en Hermosillo.

Si bien dijo no tener problema en que le pidan fotos en la calle, indicó que no le gusta cuando lo quieren grabar en secreto. Relató que la persona que lo estaba filmando huyó del lugar en cuanto vio que él ya se había percatado del asunto.

“¿Qué onda, mi raza de Instagram? Entré ahorita a la Farmacia Guadalajara, es la tercera vez en el día, topa, aquí, todos saben que soy hijo de yahir aquí en Hermosillo, pueblo chiquito, ustedes saben pero, algo que se me hace de muy mal gusto, es que, si estoy en un hotel o en un Airbnb, en lo que sea ¿eh?, no me dicen: ‘Oye, ¿eres el hijo de Yahir?, ¿me puedo tomar una foto contigo?’. Yo a todos les acepto la foto, yo no soy el hijo de Yahir, ese que piensan”. Hijo de Yahir

Los comentarios en redes sociales fueron mixtos. Si bien algunos lo tacharon de payaso, la gran mayoría le dio la razón y le pidió al público “no acosar” al joven.

¿Cuántos hijos tiene Yahir, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Yahir, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, tiene dos hijos, quienes son:

Tristan Orthón Fierros: Nació en 1998. Es fruto del romance entre el cantante y Jacqueline Fierros.

Ian: Nació en 2016. Es el hijo menor de Yahir. Lo concibió junto a su actual pareja, Cristina Lliteras.

Tanto en redes sociales como en diversas entrevistas, el artista ha hablado sobre el gran amor que siente hacia sus vástagos. También se ha dicho contento de haber podido arreglar sus diferencias con su primogénito.

“Lo importante es que estamos avanzando, creciendo, aprendiendo y bendecidos de estar juntos una vez más… Lo que puedo decir (como consejo) a los papás es la ayuda profesional, la paciencia y la bendición de Dios…”, expresó en una entrevista que dio hace algunos meses.

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