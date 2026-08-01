Charly López revela que sufrió ACOSO por parte de un famoso y soltó su nombre: “Era un hijo de la ch...da”

Charly López ha estado en la conversación en las últimas semanas por el anunciado reencuentro de Garibaldi.

Ahora, el cantante volvió a dar de qué hablar por una fuerte revelación sobre un episodio que vivió cuando apenas comenzaba su carrera artística. En una reciente entrevista, aseguró que durante su adolescencia sufrió acoso por parte de un conocido productor de televisión, una experiencia que, dijo, lo marcó profundamente.

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Charly López / Agencia México

¿Qué contó Charly López sobre el presunto acoso de un productor famoso?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Charly López abordó diversos temas de su vida personal y profesional. Sin embargo, una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando recordó un episodio que vivió durante su adolescencia y que atribuyó al fallecido productor Enrique Gómez Badillo.

De acuerdo con el exintegrante de ‘Garibaldi’, el productor intentó sobrepasar los límites durante un encuentro, situación que lo hizo sentir muy incómodo y con miedo. Incluso recordó que reaccionó saliendo de la casa del productor lo más rápido posible.

“Salí corriendo de su casa, salí con mucho miedo, con una sensación que nunca había sentido.” Charly López

El cantante aseguró que esa experiencia le dejó una profunda impresión y comentó que, con el paso de los años, comprendió mejor el temor que muchas mujeres sienten al enfrentar situaciones similares. Asimismo, señaló que, desde su perspectiva, no habría sido la única persona que pasó por una experiencia de ese tipo con el productor.

Era un hijo de la chin...da... Lo hizo con muchos. Es un tipo asqueroso.” Charly López

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¿Qué dijo Charly López sobre el tocamiento que sufrió Vadhir Derbez?

El tema surgió luego de que Charly fuera cuestionado sobre el caso de Vadhir Derbez, quien recientemente denunció haber sido tocado sin su consentimiento durante un evento.

Al respecto, López consideró que el actor hizo bien en expresar públicamente su inconformidad y defender sus límites personales, pues señaló que actualmente existe una mayor conciencia sobre el respeto al consentimiento y a la integridad física de las personas.

No obstante, también compartió su postura personal y explicó que, en su caso, no le incomoda que algunas mujeres se acerquen o lleguen a tocarlo, siempre y cuando exista respeto. Aclaró que esa percepción corresponde únicamente a su experiencia y enfatizó que él nunca tocaría a una mujer sin su consentimiento.

“Me ha pasado y lo disfruto... No tengo ningún tema, pero yo sería incapaz de agarrar a una mujer... Soy muy decente en ese sentido” Charly López

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Charly López / Instagram: @charlylopezgar

Charly López habló del reencuentro de Garibaldi

Durante la misma conversación con la prensa, Charly López también habló sobre el esperado reencuentro de Garibaldi y reveló algunos de los nombres que formarían parte del proyecto.

El cantante mencionó a Sergio Mayer, Luisa Fernanda Lozzo, Víctor Noriega, Paola Toyos y él mismo como algunos de los participantes confirmados. Además, al ser cuestionado sobre la ausencia de Paty Manterola, respondió que ella no formará parte del reencuentro porque, según sus palabras, “no la necesitan”.

Sus declaraciones volvieron a generar comentarios entre los seguidores del grupo, ya que desde hace tiempo se ha hablado de diferencias entre algunos de los exintegrantes y de quiénes participarían en esta nueva etapa del proyecto.

Con esta serie de declaraciones, Charly López volvió a colocarse en el centro de la conversación, tanto por el delicado episodio que recordó sobre su adolescencia como por las polémicas que continúan rodeando el esperado regreso de Garibaldi.

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