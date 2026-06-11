Sasha Sokol desconoce a Charly López tras sus polémicas declaraciones sobre Luis de Llano y ella: VIDEO

El pleito legal entre Luis de Llano y Sasha Sokol vuelve a ponerse sobre la mesa. En medio de la lucha para que el productor musical cumpla su sentencia, Charly López, exintegrante de ‘Garibaldi’, opinó sobre el asunto. Tanto sus declaraciones como la respuesta de la cantante dieron mucho de qué hablar. Te contamos los detalles.

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Sasha Sokol desconoce a Charly López / Mezcalent

¿Qué dijo Charly López, exintegrante de Garibaldi, sobre el caso legal de Sasha Sokol y Luis de Llano?

El caso entre Luis de Llano y Sasha Sokol comenzó en 2022. El productor admitió públicamente que había tenido una relación con la cantante cuando esta todavía era menor de edad. Tras esto, la exTimbiriche publicó su versión de las cosas y dijo que había sido manipulada para entablar un romance cuando él tenía 39 años y ella 14. Según su versión, duraron cerca de 4 años.

Llano aseguró que todo fue consensuado y hasta tenía el permiso de los padres de la celebridad. Sokol inició un proceso legal por daño moral. Luego de un extenuante proceso, un juez halló culpable a Luis y lo condenó a ofrecer una disculpa pública. También debía pagar una indemnización.

De Llano no aceptó esto y sus abogados han metido recursos legales para evitarlo. En tanto que Sasha aclaró que seguirá en búsqueda de justicia y aclaró que el dinero se donará a una fundación.

Hace poco, Charly López fue cuestionado sobre su opinión ante este asunto. El artista dijo que, en el pasado, las relaciones con gran diferencia de edad eran “normales”. También aseguró haber sido testigo del noviazgo entre ellos.

“Tan era normal en la época que yo los conocí, que era una relación normal de pareja, como yo lo viví. Como yo nunca vi que se estuvieran escondiendo ni Luis ni Sasha ni ninguna pareja de ese momento”. Charly López

No obstante, dejó claro su admiración hacia Sasha por haber alzado la voz, pues es consciente de que los tiempos ya cambiaron: “Ahora pasa este tiempo y está bien que levanten la voz y que ya ahora ya se vea mal, es diferente a cómo se veía en ese momento”, indicó.

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Charly López habla sobre el caso de Luis de Llano y Sasha Sokol / Mezcalent

Sasha Sokol reacciona a las declaraciones de Charly López sobre su caso con Luis de Llano

En un reciente encuentro con la prensa, Sasha Sokol fue cuestionada sobre las declaraciones de Charly López. En respuesta, solo se limitó a decir que “no sabía de lo que estaban hablando”. Incluso aseguró no conocer quién era el cantante.

“Perdón, no sé ni siquiera quién es Charly López”. Sasha Sokol

Asimismo, dijo ya no querer hablar sobre su caso contra Luis. Aseguró que, desde que alzó la voz, ha dicho todo lo que se tenía que decir acerca del tema.

“Todo lo que he podido comentar al respecto, lo he comentado en estos años con enorme paciencia y generosidad. Ya no sé qué más decir”, manifestó.

¿Luis de Llano ya cumplió su sentencia en el caso de Sasha Sokol?

Desde que la denuncia de Sasha Sokol salió a la luz, Luis de Llano se ha mantenido relativamente alejado de los reflectores y no ha dado declaraciones a la prensa. En tanto que, de acuerdo con la cantante, no ha querido cumplir su sentencia.

Sasha indicó recientemente que Luis sigue sin respetar la sanción y sus abogados meten recursos que solo alargan el proceso.

“Luis ha buscado cualquier espacio legal para postergar el cumplimiento de la sentencia a la que fue condenado. Confío en que la justicia prevalecerá”, expresó.

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