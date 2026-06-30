Charly López se confiesa: ¿se concretó o no el romance con la viuda de Fernando del Solar?: “Conoce a mi hijo”

Aunque por muchos años estuvo en la fiesta, al ser dueño de un bar, hoy Charly López lleva 5 años sin tomar alcohol, y ahora está dispuesto a enamorarse, después de que el año pasado se le relacionara con Ana Ferro, la viuda de Fernando del Solar, con la que coincidió en una fiesta e intercambiaron números telefónicos.

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Anna Ferro y Charly López fueron captados muy cercanos en una fiesta privada; las fotos desataron rumores de romance. / X

¿Por qué surgió la versión de una relación entre Charly López y Ana Ferro?

“Lo de Ana fue a raíz de unas fotos que sacaron (donde se les veía muy cercanos) y se hicieron muy virales. Nos saludamos, nos sentamos a platicar 10, 15 minutos. Chismeamos y ya. En ese momento no aclaré nada, porque pues es la exesposa de Fernando, que en paz descanse, y yo sería incapaz. Además, conoce a mi hijo, no había por dónde entrarle ahí”.

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Hace un año se les vio juntos en una fiesta. / IG / X

¿Cuánto tiempo lleva soltero Charly López?

Charly nos contó que sí está abierto al amor.

“Llevo 3 años soltero, pero no solo, con amigas que me saludan, y me siento bien, porque había tenido una pareja tras otra. Estoy en un momento de mi vida en que me concentré en los negocios, en hacer otras cosas. Me sirvió mucho ese descanso de pareja, pero si encuentro a alguien, sí andaría”.

Además, nos contó cuánto tiempo lleva sobrio. “Como 5 años. He estado feliz. Sí me ponía unas buenas jarras en mis antros, porque, además de que me gustaba, se prestaba, pues yo era el dueño e iban amigos y amigas. El día que dije: ‘No quiero tomar’, lo hice. Me encantaba la peda, pero llegaba un momento en que las crudas ya me daban por 2 días, y yo: ¿Cómo, por? Y entonces dejé de tomar.

A esta edad, la resaca es horrible, ya muy pesada, no la aguanto. Cuando yo me metí a una clínica de rehabilitación fue por depresión. Traía unas cosas ahí, y me ayudó muchísimo”.

Y precisamente porque ahora ya no es afín al alcohol, busca una mujer que comparta su estilo de vida. La condición es que no sea reventada. “Y que sea casi de mi edad, las de 40, 45 me encantan, porque ya vivieron. Yo no andaría ahorita con una de 25 o 30, e ir al antro cada fin de semana.

También busco una mujer que sea leal, honesta. Físicamente me gustan morenas, pero he andado con güeras. Que sea linda por dentro”.

A sus 56 años, Charly sigue presumiendo un abdomen de lavadero en sus redes sociales. “Tengo un gimnasio en mi casa y toda la vida lo he hecho. Me siento orgulloso del cuerpo que tengo. Por eso lo muestro. Digo: ‘Si a mi edad estoy así, qué padre, hay que enseñar”.

“Aunque luego me han puesto comentarios de: ‘Ya está viejo’, y veo la foto de un hombre con sobrepeso. Además, la gente juzga sin saber. Me cuesta trabajo. Es comer 5 veces al día, los suplementos. Hacer ejercicio diario es un hábito muy complicado.

Tienes que ser constante y diario. El público debe entender que el tiempo no perdona. Me conocieron a los 20 y ya tengo más de 50. No somos los mismos niños y tampoco ellos. Aunque yo me siento como si tuviera 30, por el cuerpo y la energía que tengo”.

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¿Quién es Charly López?

En 1989 saltó a la fama en el grupo Garibaldi, con canciones como “La ventanita”. Fue dueño y administrador durante muchos años de bares y restaurantes.

Como actor lo vimos en la telenovela Código postal, la serie Central de abasto y el unitario Como dice el dicho. Fue uno de los protagonistas de la película Rosa.

Formó parte del show Solo para mujeres. Ha conducido programas de concursos en TV Azteca y el matutino Vivalavi, de Multimedios.

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Charly López / Agencia México

¿Qué relaciones ha tenido Charly López?

PILAR MONTENEGRO

Fueron novios a inicios de los 90. Duraron 3 años mientras estuvieron en el grupo Garibaldi.

Pilar Montenegro. / Archivo TVNotas

Fueron novios a inicios de los 90. Duraron 3 años mientras estuvieron en el grupo Garibaldi. THALÍA

Conoció a la cantante en Madrid, España, a través del productor Luis de Llano Macedo. Estuvieron juntos 6 meses (1993-1994).

Thalía / Archivo TVNotas

Conoció a la cantante en Madrid, España, a través del productor Luis de Llano Macedo. Estuvieron juntos 6 meses (1993-1994). PRISCILA VALLES

Tras su matrimonio con una conductora, con quien tuvo a su único hijo, anduvo con ella de 2006 a 2008. La relación terminó porque ella se fue a Canadá.

Priscila Valles / Archivo TVNotas

Tras su matrimonio con una conductora, con quien tuvo a su único hijo, anduvo con ella de 2006 a 2008. La relación terminó porque ella se fue a Canadá. VANESSA CASTAÑEDA

Tuvieron una relación en 2009. Vivieron juntos 2 años y, luego de algunos problemas, se separaron.

Vanessa Castañeda / Archivo TVNotas

Tuvieron una relación en 2009. Vivieron juntos 2 años y, luego de algunos problemas, se separaron. MÓNICA MONTIEL

Ya se conocían desde 1997, pero fue hasta 2011 cuando comenzaron a salir. Vivieron en pareja 10 años (2011-2022); sin embargo, decidieron terminar porque se desgastó la relación.

Mónica Montiel / Archivo TVNotas

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