Querido conductor murió a causa de neumonía tras haber superado el cáncer: “Esta vez no lo logró”

Hace algunos días, se cumplió el cuarto aniversario luctuoso de Fernando del Solar. De origen argentino, el conductor y actor logró conquistar el corazón del público mexicano gracias a su simpatía y optimismo, principalmente frente al cáncer que enfrentó. Te contamos quién era y cómo fue su inesperada partida.

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¿Qué tipo de cáncer tenía Fernando del Solar?

En 2012, Fernando del Solar anunció que le habían detectado un tumor en el pulmón. En ese entonces, trabajaba en ‘Venga la alegría’ y explicó que tendría que abandonar el programa para enfocarse en su salud.

Tiempo después, descubrió que ese tumor realmente era cáncer linfático. Estuvo luchando contra la enfermedad durante varios años. Se sometió a tratamientos y estuvo hospitalizado en diversas ocasiones. En su momento, hasta se llegó a decir que estaba desahuciado.

Pese a todo, Fer se mantuvo relativamente activo en la industria. Se le vio en programas como ‘Hoy’ y ‘Gánale al chef’. También condujo ‘La Academia 10 años’. Aunque con el tiempo pudo superar el cáncer, su salud se vio mermada por el tratamiento.

En 2019, se integró a ‘Venga la alegría’ nuevamente, pero tuvo que salir al poco tiempo por un problema en el hígado: “Mi hígado no está absorbiendo los nutrientes, por eso estoy bajando de peso y los médicos me explicaron que tenía que bajarle al ritmo de trabajo”, dijo.

Al año siguiente tuvo un cuadro de neumonía, siendo hospitalizado nuevamente. Pudo recuperarse, pero su presencia en la televisión bajó considerablemente. En tanto que su estado médico, aunque estable, seguía siendo motivo de preocupación. A pesar de todo, Del Solar siempre mantuvo una actitud muy positiva hacia la vida.

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Enfermedades de Fernando del Solar / Mezcalent

La muerte de Fernando del Solar

El 30 de junio de 2022, se anunció que Fernando del Solar había muerto a los 49 años, en su residencia de Cuernavaca, Morelos. El hecho ocurrió dos semanas después de que muriera su papá. En aquel entonces, hubo mucha especulación sobre la causa.

Fue su esposa, Anna Ferro, quien contó en un encuentro con la prensa que Fernando falleció a causa de una neumonía. Pese a que se le brindaron los cuidados adecuados, su cuerpo no resistió.

“Su muerte fue por una neumonía; para él, una gripa se podía convertir en algo muy fuerte y esta vez no lo logró, pero luchó hasta el último momento; fue muy repentino. Él estaba aferrado a la vida y sí quería estar con nosotros todavía, pero el cuerpo le quedó chico, necesitaba algo más grande. Por eso se fue”, manifestó.

El funeral se llevó a cabo al día siguiente en Ciudad de México. Los restos del presentador fueron cremados, tal y como era su voluntad. Le sobreviven dos hijos, producto de una relación anterior.

Fernando del Solar murió el 30 de junio de 2023

¿Quién fue la última esposa de Fernando del Solar?

La última esposa de Fernando del Solar fue Anna Ferro. Ella es una instructora de yoga, coach de vida y conferencista. Su relación se dio a conocer en 2020. En ese entonces, él dijo estar muy enamorado y que ella era un gran apoyo en su vida.

Se comprometieron al año siguiente y se casaron en marzo de 2022. Lastimosamente, el matrimonio solo duró unos cuantos meses. En diversas ocasiones, Ferro dijo que su conexión con Del Solar era única y aseguró tener una buena relación con los hijos de este.

En 2025, Anna decidió esparcir las cenizas de su esposo en la Riviera Maya: “Cuando su urna ecológica hecha de sal, se empezó a agrietar y fisurar; ahí entendí que ya estaba listo”, resaltó al ser cuestionada sobre el porqué de su decisión.

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