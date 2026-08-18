Hallan sin vida en el baño de su departamento a figura de MTV y realities: ¿Catalogada como muerte sospechosa?

Tras la muerte de Mano Machinek, una estrella de TV, durante la grabación de un comercial de automóviles, otra importante personalidad murió de manera trágica.

La comunidad televisiva se viste de luto nuevamente tras darse a conocer el fallecimiento de una reconocida figura de realities. El también atleta fue hallado sin vida en extrañas circunstancias en el baño de su departamento. ¿Por qué es una muerte sospechosa?

Actor de cine y TV anuncia retiro tras no encontrar trabajo / Pixabay

¿Quién era el atleta y figura de TV hallado sin vida en su departamento?

Se trata de Tyler Duckworth, reconocido por su participación y triunfo en el popular programa The challenge. El atleta y exentrenador personal fue encontrado sin vida a los 44 años dentro de su apartamento en Grand Forks, Dakota del Norte, en circunstancias que continúan bajo investigación.

Tras confirmarse el fallecimiento de Tyler, su madre, Joni Duckworth, compartió un emotivo homenaje en el que recordó momentos de la vida de su hijo, particularmente su trabajo como maestro:

Mi Ty-Guy iba saltando a la escuela cuando era pequeño. Tyler encontró su pasión en la enseñanza y se le daba muy bien. (...) Le encantaban la historia y la geografía, y como había viajado por todo el mundo, estoy segura de que les aportó muchas perspectivas a sus alumnos. Madre de Tyler Duckworth

Conmovida por la pérdida, también agradeció a todas las personas que acompañaron a Tyler Duckworth y que, según sus palabras, lo quisieron a lo largo de su vida.

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Murió Tyler Duckworth / Redes sociales

¿Cómo hallaron sin vida a la figura de televisión Tyler Duckworth?

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, vecinos del edificio donde vivía Tyler Duckworth fueron quienes buscaron a la policía luego de detectar un problema con una fuga de agua. La situación llevó a las autoridades hasta el departamento donde residía la estrella de TV, donde después hicieron el hallazgo.

Según informó el Departamento de Policía de Grand Forks, Tyler Duckworth fue localizado sin vida durante la mañana del martes 11 de agosto en el apartamento donde vivía.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado cuánto tiempo llevaba fallecido . Sin embargo, señalaron que algunas personas aseguraron haberlo visto con vida durante el día anterior.

La policía también informó que, de manera preliminar, no existen indicios que hagan pensar que se trató de un delito o de una muerte sospechosa.

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Tyler Duckworth, atleta fallecido / Redes sociales

¿Quién fue Tyler Duckworth?

Tyler Duckworth además de ser una importante figura de la televisión estadounidense, también era atleta, exentrenador personal y profesor.

Se convirtió en un rostro reconocido para el público norteamericano al participar en el programa de competencia The challenge.

Duckworth también triunfó como maestro y entrenador. Su madre destacó que sus alumnos lo apreciaban y que la educación se convirtió en una actividad fundamental en su vida.

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