Marlene Favela, expareja de Jorge Kahwagi, rompe el silencio sobre la muerte del empresario: “No hay palabras”

Jorge Kahwagi murió a los 58 años en la Ciudad de México, dejando un legado como una de las personalidades más populares del espectáculo mexicano durante la década de los 2000, gracias a sus apariciones en televisión y a las relaciones sentimentales que mantuvo con algunas famosas.

Una de ellas fue precisamente la actriz Marlene Favela, con quien mantuvo una relación durante varios años y llegó a comprometerse. Su romance se convirtió en uno de los más conocidos del empresario y la actriz durante aquella época.

A unos días de la muerte de Jorge Kahwagi, Marlene Favela recordó al empresario y reaccionó públicamente a la noticia de su fallecimiento

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Jorge Kahwagi y Marlene Favela / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Marlene Favela a la muerte de Jorge Kahwagi?

En un encuentro con reporteros, Marlene Favela fue cuestionada sobre su opinión acerca de la muerte de Jorge Kahwagi Macari, con quien mantuvo una relación durante varios años.

La actriz mencionó que no tenía palabras para hablar sobre lo ocurrido y se mostró reservada al abordar el tema. Sin embargo, aprovechó el momento para enviar sus condolencias y muestras de apoyo y cariño a la familia del empresario, especialmente a su madre, sus hermanas y demás seres queridos que atraviesan esta pérdida.

Marlene señaló que los familiares de Jorge Kahwagi siempre la trataron con mucho cariño, por lo que pidió que la situación fuera abordada con respeto.

“Me gustaría abordarlo con mucho respeto. No tengo palabras, solo decirle a la señora Sonja que la abrazo con todo mi corazón; a las hermanas, a Layla, a Sonja, sus sobrinos, a toda la familia Kahwagi Macari; que siempre me trataron tan bonito y con tanto amor. Los abrazo con todo mi corazón y no hay palabras.” Marlene Favela

Finalmente, la actriz decidió no responder al resto de las preguntas de los medios relacionadas con el fallecimiento del empresario; pues aseguró que no quería armar un “circo2, por respeto a la familia.

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¿Cómo fue la relación de Jorge Kahwagi y Marlene Favela?

Jorge Kahwagi y Marlene Favela hicieron público su romance en 2007 y se convirtió en una de las más mediáticas de la época.

Con el paso de los años, la pareja consolidó su relación e incluso dio un paso más al comprometerse. En 2009, Jorge le entregó a Marlene un anillo de compromiso y ambos comenzaron a hablar sobre sus planes de boda, aunque en aquel momento no tenían una fecha definida para llegar al altar.

Sin embargo, después de aproximadamente cuatro años de relación, la pareja decidió poner punto final a su historia en 2010. Aunque en aquella época circularon distintas versiones sobre los motivos de la separación, años después Marlene Favela explicó que ambos entendieron que no eran el uno para el otro y que sus proyectos de vida habían tomado caminos diferentes.

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Jorge Kahwagi y Marlene Favela / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi murió el 30 de septiembre y fue confirmada públicamente por personas cercanas al empresario, entre ellas su amigo Roberto Palazuelos.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó durante la emisión de ‘Sale el sol’ de aquel día que Kahwagi habría fallecido a consecuencia de un derrame cerebral. Posteriormente, Roberto Palazuelos confirmó esa versión, por lo que esta es la causa de muerte reportada públicamente hasta el momento.

En los últimos años, el empresario había enfrentado algunos problemas de salud. En 2019, él mismo habló sobre una úlcera gástrica que se le había perforado y que derivó en una infección bacteriana.

La muerte de Jorge Kahwagi ocurrió apenas unos meses después del fallecimiento de su padre, Jorge Kahwagi Gastine, quien murió en marzo de 2026 a los 85 años.

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