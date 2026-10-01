Jorge Kahwagi habría buscado a su dermatóloga en sus últimas horas de vida, ¿por?

La muerte de Jorge Kahwagi fue sorpresiva e inesperada para sus amigos, colegas y seguidores, pues su trayectoria incluyó la política, el deporte y el mundo empresarial. Sin embargo, su estado de salud a sido un misterio y una publicación de dermatóloga llamó la atención en redes.

Últimas fotos de Jorge Kahwagi / Redes sociales

¿Cuándo se anunció la muerte de Jorge Kahwagi?

La información comenzó a viralizarse durante la mañana del 30 de septiembre, cuando Roberto Palazuelos anunció la muerte de Jorge Kahwagi Macari, empresario y exboxeador mexicano, a los 58 años de edad.

Palazuelos le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, despidiendo a su amigo tras el inesperado fallecimiento:

Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido. Me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari, buen viaje. Roberto Palazuelos

Tras esto, otros famosos se despidieron de Jorge, recordándolo como un gran amigo, una buena persona y también con algunas de sus excentricidades. ¿De qué murió?

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Muere Jorge Kahwagi: Roberto Palazuelos anunció la muerte del empresario / IG: robertopalazuelosbadeaux

¿Doctora de Jorge Kahwagi, empresario mexicano, lo iba a ver el día de su fallecimiento?

Una reciente publicación en Facebook de la “Dra. Isela Martínez”, dermatóloga, no solo se encargó de despedir a Jorge Kahwagi como paciente, si no también como amigo.

Isela mencionó que Jorge la intentó contactar unos días antes, pero debido a su ocupación, no pudo atenderlo:

Me duele mucho enterarme de tu partida, siendo tan joven y con tantos planes e ilusiones que alguna vez me compartiste. Lamento profundamente no haber podido contestar tu llamada el lunes por estar ocupada. Dra. Isela Martínez, dermatóloga

La doctora no especificó si Jorge la buscaba por algún problema en particular o si solo se trataba de algo de rutina.

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Jorge Kahwagi buscó a su doctora / Redes sociales

¿Quién era Jorge Kahwagi y cuál fue su trayectoria?

Jorge Kahwagi fue un empresario, abogado, político y exboxeador mexicano

Nació en la Ciudad de México y desarrolló una trayectoria empresarial, además de ocupar cargos directivos en medios de comunicación.

En el ámbito deportivo, se dedicó al boxeo en la categoría de peso crucero . Durante su carrera conquistó los campeonatos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

. Durante su carrera conquistó los campeonatos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su trayectoria también estuvo vinculada a la televisión, pues Kahwagi se hizo más reconocido entre el público por su participación en el reality show Big brother VIP

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