¿De qué murió Jorge Kahwagi Macari, empresario y exparticipante de Big Brother? Esto reveló Gustavo Adolfo Infante

Después de que Roberto Palazuelos reportara la muerte de Jorge Kahwagi, empresario y exboxeador mexicano, a los 58 años, las redes se inundaron con mensajes de condolencias por parte de personalidades que lo acompañaron en distintas etapas de su vida. Mientras que Gustavo Adolfo Infante reveló la causa de su fallecimiento. ¡Te contamos los detalles!

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Reportan la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Cómo se dio a conocer la muerte del empresario Jorge Kahwagi, exparticipante de Big Brother?

Roberto Palazuelos, quien coincidió con él en Big Brother, confirmó la muerte del empresario Jorge Kahwagi con un breve mensaje en el que aplaudió su trayectoria profesional y envió sus condolencias a sus familiares:

“Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido. Me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari, buen viaje”. Roberto Palazuelos

Muere Jorge Kahwagi: Roberto Palazuelos anunció la muerte del empresario / IG: robertopalazuelosbadeaux

Por su parte, Manuel Velasco también compartió la noticia y dedicó un emotivo mensaje al exboxeador mexicano. A través de su cuenta de X, escribió junto a una foto juntos:

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari... Mi más sentido pésame a su familia y sus amistades, a quienes acompañó en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descansa en paz”.

Su muerte ocurre tan solo seis meses después del fallecimiento de su papá Jorge Kahwagi Gastine, presidente del Consejo de Administración de La Crónica de Hoy, diario que confirmó su partida.

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Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

¿De qué murió Jorge Kahwagi, empresario y exboxeador mexicano? Según Gustavo Adolfo Infante

Por el momento, se desconocen varios detalles sobre la muerte de Jorge Kahwagi, empresario y exboxeador mexicano; sin embargo, Gustavo Adolfo Infante informó en Sale el sol que habría fallecido a causa de un derrame cerebral. Hasta ahora, la información no ha sido confirmado por amigos y familiares; asimismo, se desconocen detalles sobre los servicios funerarios.

Cabe recordar que en 2019, te compartimos en TVNotas que Jorge Kahwagi había sido inducido a coma en un hospital de la Ciudad de México tras una ruptura en sus intestinos. Tras un mes y medio en coma, pidió su salida del hospital con el apoyo de su familia, quienes lo acompañaron en su recuperación.

Meses después, Jorge Kahwagi reapareció frente a los medios de comunicación y reconoció que tuvo miedo de morir, pero agradeció el apoyo que le brindó su familia y sus amigos, quienes estuvieron “al pie del cañón”.

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¿Quién era Jorge Kahwagi, empresario mexicano que murió a los 58 años?

Jorge Kahwagi fue un empresario, abogado, político y exboxeador mexicano.

Originario de la Ciudad de México , se desempeñó como empresario y directivo en medios de comunicación, como Grupo Editorial Crónica

, se desempeñó como empresario y directivo en medios de comunicación, como Grupo Editorial Incursionó profesionalmente en el boxeo en la categoría de peso crucero. Pese a que logró el campeonato latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Su etapa deportiva marcada por polémicas y críticas sobre el nivel de sus rivales.

y de la Su etapa deportiva marcada por polémicas y críticas sobre el nivel de sus rivales. Además de su faceta política y deportiva, atrajo la atención mediática por su participación en el reality Big Brother VIP.

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