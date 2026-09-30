Roberto Palazuelos reporta la muerte de Jorge Kahwagi, empresario y exboxeador mexicano: “Descanse en paz”

Roberto Palazuelos despide en redes sociales a Jorge Kahwagi, reconocido empresario y exboxeador mexicano, pues asegura que murió hace unas horas. La noticia ha causado gran impacto en la mañana de este 30 de septiembre. ¿Qué sabemos al momento?

Reportan la muerte de Jorge Kahwagi Macari / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Qué dijo Roberto Palazuelos sobre la presunta muerte de Jorge Kahwagi?

En la red social “X”, Roberto Palazuelos compartió una esquela con el nombre de Jorge Kahwagi, acompañada de un emotivo mensaje de despedida al empresario:

Vuela alto, querido Jorge, tal como viviste. Roberto Palazuelos

Una de las preguntas que más surgió en comentarios hechos por internautas, era sobre si se trataba de Jorge Kahwagi Macari, quien también formó parte del reality Big brother.

¿Cómo descubrieron que se trataba de él?

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Así despidió Roberto Palazuelos a Jorge Kahwagi / Redes sociales

Roberto Palazuelos dedica emotiva despedida a Jorge Kahwagi, tras confirmar su muerte

La confirmación oficial llegó vía Instagram, plataforma que Roberto Palazuelos para dedicar un mensaje aún más emotivo a su amigo, Jorge Kahwagi, así como sus condolencias a la familia del exboxeador:

Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido. Me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge Kahwagi Macari, buen viaje. Roberto Palazuelos

Más usuarios en redes sociales se unieron a la pena de Roberto, y recordaron momentos que Kahwagi vivió en su carrera deportiva, en televisión, pero también en la política mexicana.

Además, han comenzado a especularse las presuntas causas de su muerte, recordando que hace ya varios años llegó a estar en coma y luchando por su vida.

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