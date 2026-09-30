Jorge Kahwagi: ¿Cuál fue la última publicación del exboxeador en redes en sus últimos momentos de vida? “Abundancia”

Jorge Kahwagi Macari murió este miércoles 30 de septiembre, así lo dieron a conocer personas cercanas a él, como Roberto Palazuelos y el político Manuel Velasco.

Después de trascender la noticia, despertó la inquietud por conocer cuáles habían sido sus últimas declaraciones públicas y, por supuesto, su última publicación en redes sociales.

Aunque Kahwagi no era muy activo en redes, su última publicación llamó nuevamente la atención tras darse a conocer su muerte. Así fue el último post que compartió antes de su fallecimiento.

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Muerte de Jorge Kahwagi / Archivo TVNotas

¿Cómo se dio a conocer la muerte de Jorge Kahwagi?

La muerte de Jorge Kahwagi Macari se dio a la mañana de este miércoles 30 de septiembre, luego de que personas cercanas al empresario, como el actor Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco, compartieran mensajes de despedida en sus redes sociales.

Roberto Palazuelos fue uno de los primeros en confirmar públicamente la noticia, al publicar una foto junto a Kahwagi y dedicarle unas palabras de despedida.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste, Dios te bendiga siempre hermano querido y me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla con mucho cariño en este momento tan duro. Jorge kahwagi Macari buen viaje” Roberto Palazuelos

Poco después, Manuel Velasco también confirmó su fallecimiento y expresó sus condolencias a la familia del exboxeador y expolítico.

Hasta el momento, los mensajes publicados por sus allegados fueron la principal vía mediante la que trascendió la noticia de su muerte.

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Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jorge Kahwagi?

Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente los detalles sobre la muerte de Jorge Kahwagi, quien falleció a los 58 años. La noticia fue confirmada por personajes allegados a él.

Sobre la causa de muerte, Gustavo Adolfo Infante informó que Kahwagi habría fallecido a consecuencia de un derrame cerebral. Sin embargo, otros reportes publicados tras su fallecimiento señalaron que la causa todavía no había sido confirmada oficialmente, por lo que hasta el momento no se sabe con certeza la causa de su fallecimiento.

En años anteriores, Kahwagi también había hablado sobre algunos problemas de salud, entre ellos una úlcera gástrica perforada y una infección bacteriana que enfrentó en 2019.

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Jorge Kahwagi / Archivo TVNotas

La última publicación de Jorge Kahwagi en redes sociales en sus últimos momentos de vida

Jorge Kahwagi ya no estaba activo en las redes sociales durante los últimos años; sin embargo, se mantuvo presente en ellas hasta antes de aquella complicación de salud que sufrió en 2019.

En X, antes Twitter, las últimas publicaciones de Kahwagi se limitaron a compartir frases de distintos autores relacionadas con el crecimiento y la superación personal, así como un mensaje con motivo del Día de las Madres.

La última publicación de Jorge Kahwagi fue realizada el 17 de mayo de 2019 y fue una frase del filósofo Epicuro.

No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos lo que constituye nuestra Abundancia”. Epicuro ültimo post de Jorge Kahwagi

Kahwagi murió el 30 de septiembre de 2026 a los 58 años de edad.

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