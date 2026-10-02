La granja VIP 2026: Carlos Trejo asegura ¿hubo fraude en su salida del reality? : “Mintieron, engañaron” VIDEO

Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, tras una participación que fue muy criticada la poca relevancia que tuvo dentro del reality.

Días después de su salida, ‘el Cazafantasmas’ ha ofrecido diversas entrevistas con medios de comunicación; sin embargo, una de ellas llamó la atención por sus fuertes declaraciones, pues aseguró que los resultados de la eliminación estuvieron manipulados y que él no debió haber salido del programa.

¿Carlos Trejo destapó fraude en ‘La granja VIP’ 2026? Te contamos.

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Carlos Trejo, tercer eliminado de La granja VIP 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la salida de Carlos Trejo de La granja VIP 2026?

La tercera gala de eliminación tuvo más intriga que las anteriores, debido a que era más impredecible quién podría abandonar el reality.

Las primeras en ser salvadas y reintegrarse con los demás granjeros fueron ‘Bebeshita’ y Manelyk, por lo que Kenny, Julio Camejo y Carlos Trejo quedaron como la terna de nominados de la noche.

Para sorpresa de muchos, Kenny fue el tercer salvado de la noche, por lo que la eliminación se definiría entre Julio Camejo y Carlos Trejo. Finalmente, ‘el Cazafantasmas’ fue quien recibió el menor apoyo y tuvo que abandonar la granja, convirtiéndose en el tercer eliminado de la temporada.

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Carlos Trejo en La granja VIP / YT: La Granja VIP México

Carlos Trejo asegura que su salida de La granja VIP 2026 estuvo manipulada

En entrevista con el influencer ‘Vaya vaya’ después de su eliminación, Carlos Trejo aseguró que hubo manipulación en los resultados de aquella noche y sostuvo que, desde su perspectiva, él no debió haber abandonado ‘La granja VIP 2026’.

Durante la conversación, ‘el Cazafantasmas’ explicó cómo se desarrolló la dinámica de eliminación y recordó que fue señalado como el granjero con menor cantidad de votos, razón por la que tuvo que abandonar el reality.

Sin embargo, Trejo contó que después de conocer el resultado comenzó a recibir numerosos mensajes a través de sus redes sociales, en los que sus seguidores le aseguraban que él no debió haber sido eliminado y cuestionaban la posibilidad de que los resultados hubieran sido manipulados en su contra.

Mintieron, engañaron, manipularon; no tenía yo por qué haber salido (...) Me sorprendió la cantidad de mensajes, llamadas, donde me dicen ‘te robaron, eso no era cierto, tú no debiste haber salido’. Manipulación.” Carlos Trejo

Además, Carlos Trejo reveló que días antes de su salida había sufrido complicaciones de salud debido a una infección en el estómago, situación que le impidió realizar algunas de las tareas dentro de la granja y que, desde su perspectiva, pudo haber influido en su desempeño dentro del reality.

El lunes me vieron, la producción se preocupó muchísimo (...) Era una infección tan fuerte que debí de haber estado internado, pero no (...) Ese día que me eliminaron, caminé de milagro, iba bastante dañado pero no derrotado; pude haber seguido perfectamente.” Carlos Trejo

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¿Quiénes han sido eliminados de La granja VIP 2026?

Hasta el momento, tres participantes han abandonado ‘La granja VIP’ 2026.

La primera en despedirse del reality fue Abigail Pak, ‘la Coreañera’, quien salió de la competencia el pasado 13 de septiembre.

Una semana después, María Karunna se convirtió en la segunda eliminada de la temporada. Posteriormente, el 27 de septiembre, Carlos Trejo fue el tercer granjero eliminado.

Para la cuarta gala de eliminación, Julio Camejo y ‘la Bebeshita’ ganaron el duelo de salvación y salieron de la placa de nominados.

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