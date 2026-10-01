Fernando Lozada expone a Natalia Alcocer en La granja VIP; la acusa de recibir información, ¿pide su salida?

Luego de que Natalia Alcocer recibiera un alto por parte de Fernando Lozada en La granja VIP 2026, los granjeros volvieron a protagonizar un tenso momento dentro del reality durante la reciente asamblea de nominación. ¿Los acusan de recibir información del exterior? ¡Aquí te contamos!

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Natalia Alcocer en medio de la polémica en La granja VIP 2026. / Redes sociales

¿Por qué Fernando Lozada le puso un alto a Natalia Alcocer en La granja VIP?

Tras el enfrentamiento entre Natalia Alcocer y Kevyn ‘Bicolor’ por una falta de respeto, la conductora de televisión se vio envuelta en un pequeño incidente con Lozada. Todo ocurrió cuando Kenny fue nominada tras perder un duelo contra Carlos Trejo.

Fernando Lozada y Pascal Nadaud decidieron pedir el apoyo del público de una manera provocativa. Mientras que Alcocer decidió escribir sobre el trasero de Lozada la frase: “Con todo respeto”, acción que no fue bien vista por el granjero.

En un video que circula en redes, se observa a la actriz agachada y marcando la frase sobre el cuerpo de su compañero, mientras que Lozada se ve incómodo y decide retirarse por unos momentos, pero a su regreso, le pide a Natalia Alcoccer que esa acción no se vuelva a repetir:

“No me vuelvas a agarrar las pompis, porfis. Está bien pero es que mi novia es muy celosa. Siempre ‘compas’ nada más prefería decirlo para que no se repita”. Fernando Lozada

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Fernando Lozada le pidió a Natalia Alcocer que no lo tocara en La granja VIP. / Redes Sociales

¿Fernando Lozada expone a Natalia Alcocer en plena asamblea de nominación?

Natalia Alcocer pidió disculpas tras lo ocurrido con Fernando Lozada e incluso envió un mensaje a la novia de su compañero, lo que parecía marcar el fin de la tensión entre los granjeros; sin embargo, la polémica se reavivó durante la reciente asamblea de nominación.

Fernando Lozada decidió nominar a Natalia Alcocer por una razón completamente ajena a lo ocurrido días atrás; según explicó el creador de contenido, su compañera le confesó que recibe información del exterior por medio de cohetes, situación que le parece injusta para la competencia.

“Tú dijiste: ‘dos cohetes es que todo está bien’. Eso para mí es recibir información de afuera; a nosotros nos pueden decir, ‘es que me dijo que está bien la familia’, pero nosotros tenemos un contrato donde, si hay un familiar afuera, nos avisan… Me atrevo a decirlo porque me lo dijiste”. Fernando Lozada

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¿Cuál fue la respuesta de Natalia Alcocer a los señalamientos de Fernando Lozada?

En medio de la polémica que generó la revelación de Fernando Lozada sobre Natalia Alcocer, el conductor del reality cuestionó a la participante sobre un presunto acuerdo previo y resaltó que podrían existir sanciones en caso de que algún fan, familiar o ser querido se acerque a La granja VIP.

De acuerdo con Alccoer, no puede controlar lo que sucede en el exterior, pero en algunas ocasiones intenta deducir si se trata de un mensaje de sus familiares, sobre todo tras algunos enfrentamientos que ha tenido con sus compañeras.

“No tengo ningún acuerdo, yo no puedo controlar lo que hace el papá de mi hija, no tengo ningún contacto más que el contacto contigo. La verdad es que no tengo control absolutamente de nada”. Natalia Alcocer

Hasta ahora, la producción de La granja VIP no ha revelado si habrá sanciones para Natalia Alcocer, pero se encuentra en riesgo de ser eliminada tras ser nominada por sus compañeros. ¿El público perdonará su supuesto contacto con el exterior?

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