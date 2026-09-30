La granja VIP 2026: Pablo Montero EXPLOTA vs la producción por video con Natalia Alcocer: “Me ponen como hue**n”

El supuesto vínculo amoroso que existe entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en ‘La granja VIP’ 2026 ha dado mucho de qué hablar y también ha despertado la molestia de ambos.

La bomba explotó el martes durante la gala del duelo, cuando mostraron un video que habría puesto a los dos granjeros en una situación comprometedora.

El cantante no se quedó callado y reclamó a la producción del reality por haberlo evidenciado de esa forma. ¿Qué fue lo que pasó?

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Pablo Montero en La granja VIP 2026

¿Cuál fue el video de Natalia Alcocer y Pablo Montero que mostraron durante la gala?

Durante la gala del duelo, mostraron un video en el que, mientras algunos granjeros están trabajando en la rueda, Azalia pregunta por Pablo y Natalia, refiriéndose a ellos como “los enamorados”.



“Y a los enamorados les vale ma**e, ¿verdad?”, preguntó Azalia.

preguntó Azalia. “Todo les vale, ellos están en amor”, respondió Mane.

Manelyk respondió que no les importaba lo que tenían que hacer porque estaban juntos. En ese momento, aparece una imagen en la que Pablo y Natalia están acostados y ella le está dando un masaje, haciéndolos ver como si estuvieran muy acaramelados mientras los demás están trabajando.

El video no fue tomado de buena manera por ninguno de los dos, y los reclamos no se hicieron esperar.

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👁️ Natalia Alcocer y Pablo Montero EXPUESTOS en vivo por estar de luna de miel y no apoyar con las tareas de los peones:#GranjaVIP pic.twitter.com/MGnuPv8Smm — nacho con O (@NachoConO) September 30, 2026

¿Cómo reaccionó Natalia Alcocer al video con Pablo Montero?

Después de que terminara el video, Natalia no dudó en reclamarle al conductor del programa, pues, desde su versión, el material estaba sacado de contexto y la situación no había sucedido de esa manera en la realidad.

Este reclamo en especial fue polémico, ya que se trató de un señalamiento directo hacia el conductor, lo que generó un intercambio de palabras entre ambos. Ante esto, él le pidió a Natalia que se dirigiera a él con respeto y le advirtió que sería la última vez que recibiría un reclamo de ese tipo, pues aclaró que la edición de los videos no es algo que él realice.

Natalia Alcocer en La granja VIP 2026 / Redes sociales

“Qué mala edición, que ganas de ser liosito, porque no fueron así las cosas, salimos en el momento que estaban dando vueltas. Edita bien las cosas.” , dijo Natalia.

, dijo Natalia. “A mí me tienes que tener respeto, cuidado, Natalia. Estás tú participando, yo no, y yo no edito.”, respondió el conductor.

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🫪 NATALIA ALCOCER vs ADAL RAMONES:



Natalia: “Ay Adal, qué mala edición, que ganas de ser liosito como Kunno”



Adal: “A mí me tienes que tener respeto, cuidado, estás tú participando, YO NO”#GranjaVIP pic.twitter.com/umwzkvJ4Dm — nacho con O (@NachoConO) September 30, 2026

Pablo Montero ARREMETE contra la producción de ‘La granja VIP’ 2026

Tras el reclamo de Natalia, durante un corte comercial, Pablo Montero expuso su punto de vista sobre el video que habían mostrado.

El cantante expresó su descontento y desacuerdo por haberlo evidenciado como alguien que no trabaja en las tareas de la granja, pues argumentó que incluso trabaja más que muchos otros granjeros que no cumplen con sus responsabilidades.

Pablo Montero / Fotos: Liliana Carpio, Luis Pérez, IG @lacasafamososmx y @lagranjavipmx y Archivo TVNotas.

Durante su reclamo, también recibió una respuesta de Azalia, quien le pidió que no faltara al respeto. Pablo posteriormente despotricó contra la producción por la edición que hicieron del material, ya que, desde su perspectiva, lo hicieron ver como alguien que no cumple con su trabajo por pasar tiempo con Natalia Alcocer, con quien incluso se habría dado un beso en el baño.

Para mí estuvo de la chi***da, me ponen como un hue**n. Hago 5 cosas y 10 cosas, antes que otros cab***es (...) La p**a edición, que nos hace ver como unos hue***s. La edición está del c**o, está mal. Yo no soy hue**n.” Pablo Montero

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