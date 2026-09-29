¿Pascal Nadaud se va de ‘La granja VIP 2026’? Lanza advertencia tras dinámica con Bicolor: “Me están obligando”

Parece que algunos granjeros ya no están a gusto dentro del reality. En las últimas horas, Manelyk expresó su incomodidad por estar encerrada en la granja.

Ahora, otro participante manifestó su inconformidad con las dinámicas dentro del reality e incluso amenazó con quejarse con la producción y pedir su salida.

Se trata del atleta Pascal Nadaud, quien no ocultó su disgusto durante una dinámica en la que tuvo que convivir con Kevyn ‘Bicolor’, con quien ha protagonizado varios desencuentros a lo largo de la competencia.

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Kevyn Contreras ‘el Bicolor’ y Pascal, no se llevan bien / Redes sociales

¿Qué pasa entre Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’?

La tensión entre Pascal y Kevyn comenzó desde los primeros días de la competencia, cuando ambos compartieron el rol de peones y ‘Bicolor’, por estar enfermo, no pudo cumplir con las tareas que les correspondían.

Desde entonces, Pascal cuestionó las actitudes de Kevyn, mientras que el comediante también manifestó su inconformidad con cómo el atleta se dirigía hacia él. La situación incluso llegó a una fuerte confrontación durante una asamblea, cuando Kevyn acusó a Pascal de tener una actitud amenazante, algo que el deportista negó.

Pascal volvió a criticar las conductas de Kevyn junto a ‘Mono’ Osuna, y señaló que el comediante estaría más interesado en generar contenido dentro de la granja que en apoyar a sus compañeros con las tareas del reality.

Con el paso del tiempo, las diferencias entre ambos han continuado y ninguno ha ocultado que existen actitudes del otro que les incomodan. De hecho, Pascal ha reconocido que Kevyn puede llegar a sacarlo de sus casillas y que en ocasiones prefiere alejarse para evitar conflictos.

Recientemente, Pascal cuestionó las intenciones de Kevyn dentro de la competencia y aseguró que el comediante regio habla con los demás participantes con una “doble intención”.

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Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’ / Redes sociales

¿Por qué Pascal Nadaud se quejó con la producción de ‘La granja VIP 2026’?

Después del juego que definió a ‘Mono’ Osuna como capataz, inició la dinámica de ‘amarrados’, en la que se formarían parejas que deberán permanecer unidas durante toda una semana.

Una de las parejas que quedó conformada por decisión del capataz fue, precisamente, la de Pascal Nadaud y Kevyn ‘Bicolor’, algo que no le cayó nada bien al atleta debido a la tensión que existe entre ambos.

Durante las primeras horas del martes, Pascal no ocultó su molestia y desacuerdo con esta decisión.

Sin embargo, la situación se volvió todavía más incómoda durante la noche, cuando Kevyn estuvo muy cerca de ‘la Bebeshita’. El momento provocó nuevamente la molestia de Pascal, quien dejó claro que no está de acuerdo con la situación y aseguró que expresará su inconformidad ante la producción.

“Le voy a decir a la producción que yo no estoy de acuerdo con esto, me están obligando a estar en un lugar donde no quiero estar, no este bien que estemos amarrados y el este beso y beso con Bebeshita, esta mal que me tengan amarrado ahí” Pascal Nadaud

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Pascal ya no aguanta compartir un segundo más con Kevin Bicolor dice que tienen que detener la dinámica o pedirá su salida #GranjaVIP 🫪🫪 pic.twitter.com/af58XfA3Qv — Ledezmismo (HÁBLAME POR DM)✨️🌟 (@Ledezmismo) September 29, 2026

¿Pascal Nadaud abandonará ‘La Granja VIP 2026’?

Aunque Pascal expresó su incomodidad y manifestó su queja a la producción, hasta el momento no existe ningún anuncio o confirmación por parte del programa sobre una posible salida del atleta.

Por lo tanto, Pascal continúa como participante de ‘La granja VIP 2026’ ; sigue formando parte de las tareas que se realizan dentro de la granjay sigue amarrado a Kevyn, quien supuestamente estaría iniciando un romance con ‘Bebeshita’.

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