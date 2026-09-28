La granja VIP 2026: Captan a ‘Mono’ Osuna rompiendo importante regla dentro del reality, ¿será expulsado? VIDEO

Carlos Trejo fue el tercer eliminado de la segunda temporada de ‘La granja VIP’, la cual ya ha dejado momentos tanto emotivos como otros bastante polémicos entre sus participantes.

Quien desató un intenso debate en redes sociales durante las últimas horas fue Mario ‘Mono’ Osuna, quien fuera el capataz de la tercera semana del reality, debido a un gesto que habría roto una de las reglas más importantes dentro de la granja.

¿Qué fue lo que hizo el exfutbolista? Te contamos.

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Mario ‘Mono’ Osuna / Redes sociales

¿Cuál fue la regla que habría roto ‘Mono’ Osuna en ‘La granja VIP 2026’?

En un clip de apenas unos cuantos segundos, se observa cómo ‘Mono’ Osuna empuja con el pie a un borreguito, mejor conocido como ‘el Diablo'; acción que muchas personas han interpretado como una patada hacia el animal.

El momento rápidamente generó polémica entre los seguidores de ‘La granja VIP’ 2026, quienes cuestionaron el comportamiento del exfutbolista y señalaron que los participantes deben seguir indicaciones específicas para el cuidado y manejo de los animales dentro del reality.

Aunque en las imágenes no se observa que el borreguito haya resultado lastimado ni que presente alguna reacción de dolor, el video provocó fuertes críticas contra ‘Mono’ Osuna. Algunos usuarios incluso pidieron a la producción del programa que tome medidas ante lo ocurrido.

Es importante aclarar que el maltrato animal es una falta grave y está estrictamente prohibido por el manual de ‘La granja VIP’.

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Mono le da una patada al Diablo…..

NO AL MALTRATO ANIMAL#LaGranjaVPMX

LA GRANJA VP MX#FUERAMONO pic.twitter.com/rxme1DoCR0 — Hada Madrina🐓🦂🎩 (@HadaMadrinaG) September 27, 2026

¿‘Mono’ Osuna podría ser expulsado por patear a ‘el Diablo’?

Como se mencionó, el bienestar de los animales es una parte importante de la dinámica de ‘La granja VIP’, por lo que cualquier maltrato hacia ellos está prohibido.

En caso de que la producción determine que ‘Mono’ Osuna sí incurrió en una agresión contra ‘el Diablo’, el exfutbolista sí podría ser expulsado inmediatamente o recibir una sanción, aunque todavía no se ha confirmado cuál sería la consecuencia.

Hasta el momento, la producción del programa no ha emitido una declaración específica sobre el video ni ha informado si habrá alguna sanción contra ‘Mono’ Osuna.

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Mario ‘Mono’ Osuna / Redes sociales

¿Quién es ‘el Diablo’ en ‘La granja VIP 2026’?

‘El Diablo’ es un borreguito que forma parte de los animales que habitan en ‘La granja VIP’, que se ha hecho famoso por ser un animal travieso y que corretea a los participantes por todas las áreas verdes y corrales.

Ahora, ‘el Diablo’ volvió a llamar la atención después de aparecer en un video junto a ‘Mono’ Osuna, quien fue captado empujándolo con el pie.

Cabe recordar que este no sería el primer momento relacionado con el trato hacia los animales que genera polémica en la segunda temporada del reality. Días atrás, Julio Camejo fue señalado luego de que un caballo se golpeara cuando el actor lo montó sin autorización. La producción informó que el animal se encontraba en buenas condiciones y aplicó una sanción económica al grupo.

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