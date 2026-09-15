Julio Camejo es tundido EN VIVO por accidente con caballo en La granja VIP': “Lo sucedido tiene consecuencias” VIDEO

Al parecer las cosas en ‘La granja VIP’ están que arden, sobre todo después de que se diera a conocer el accidente que protagonizó Julio Camejo y en el que estuvo involucrado un caballo, ¡un completo descuido!

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Julio Camejo es uno de los granjeros en ‘La granja VIP’ / Foto: Archivos TVNotas

Julio Camejo recibe reprimenda por accidente en ‘La granja VIP’

Como es bien sabido, Julio Camejo es considerado como uno de los granjeros más cercanos a los caballos, sin embargo, mientras fue capataz de la semana, el actor provocó un accidente que quedó grabado por las cámaras de ‘La granja’.

En el clip revelado por la producción, se puede ver a Julio montando el caballo y mientras intenta dirigirlo al establo, este se golpea fuertemente con una puerta de madera.

Debido a la intensidad del golpe, el equino pierde el control de su cuerpo por breves segundos, sin embargo y después de una evaluación veterinaria, se descartó que el caballo hubiera sufrido alguna consecuencia derivada de dicho accidente.

“El caballo está muy bien, de hecho les comunico, fue revisado y el caballo está en perfectas condiciones”, dijo el conductor.

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Julio Camejo protagonizó un accidente en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

¿Cuál fue la sanción para Julio Camejo luego de su accidente con el caballo en ‘La granja VIP’?

El conductor del reality fue el encargado de anunciar cuáles serían las medidas que tomarían como producción, siempre priorizando el bienestar de los animales que también habitan ‘La granja VIP’.

“Estamos seguros que fue un error, que no hubo para nada intención de lastimarlo… esto no puede volver a suceder”, enfatizó el conductor.

Julio Camejo reaccionó a su accidente en ‘La granja VIP’ / Redes Sociales

Además de la fuerte reprimenda, el conductor informó que habría una sanción adicional, misma que afectaría a todos:

“En ‘La granja’ las consecuencias son para todos, es por eso que viene una penalización, se descontarán cinco mil Platacash del presupuesto” Conductor de La granja VIP

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Regañan a Julio por lastimar a un caballo sin querer y los multan a todos con 5 mil platacash 🫢#lagranjavip #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/2ejdoojUto — Latifybicha (@latifybicha) September 15, 2026

¿Cómo reaccionó Julio Camejo a su castigo en ‘La granja VIP’?

Luego de ver el video del accidente y tras la sanción recibida, Julio Camejo se sorprendió, sin embargo dijo que él enfrentaría las consecuencias de sus actos.

“Soy responsable de mis acciones y tengo que ser coherente con ellas. No voy a tomar a mal nada, cuando fui capataz sudaron por mi y logramos una gran semana. La decisión que tengan que tomar, tómenla sin ningún remordimiento”, dijo Julio.

El actor cubano reveló además el gran cariño que le tenía al caballo, pues según sus propias palabras, abrazarlo le recuerda cuando esta cerca de su hija.

Finalmente Julio Camejo reveló que él sí se había golpeado, pero que no creía que el caballo hubiera sufrido algún daño, por lo que les ofreció una disculpa a todos en ‘La granja VIP’.