La granja VIP 2026: Rey Grupero despotrica vs. ‘la Coreañera’ y críticos lo acusan de favoritismo por Manelyk

Abigail Pak, ‘la Coreañera’, fue la primera eliminada de ‘La granja VIP’ 2026, en medio de opiniones divididas por su participación y actitud dentro del reality.

Sin embargo, su participación no terminó de inmediato, pues aún contaba con una última carta dentro del juego: ‘El legado’, que le otorgaba el poder de nominar directamente a uno de los participantes.

Esto generó sorpresa dentro y fuera de la granja, pues Rey Grupero, panelista del reality, no se guardó nada y criticó la decisión de la influencer.

Leer: Ex de Rafa Mercadante defiende a Manelyk González tras pleito en La granja VIP; exige el pago de la manutención

Rey Grupero / Redes sociales

¿Cuál fue el ‘legado’ que dejó ‘la Coreañera’ al ser eliminada de ‘La granja VIP’ 2026?

A pesar de convertirse en la primera eliminada de ‘La granja VIP’ 2026, ‘la Coreañera’ todavía tenía una última oportunidad de influir en el juego antes de abandonar definitivamente la competencia.

Como parte de la dinámica de ‘el legado’, la influencer tuvo el poder de nominar directamente a uno de los granjeros, y su decisión fue nominar a Manelyk.

La decisión por sí misma causó sorpresa, pero todo estalló cuando ‘la Coreañera’ expresó sus razones, pues declaró que Manelyk había mostrado actitudes groseras y falta de humildad al rehusarse a utilizar el collar de nominada.

“He notado que con otros compañeros ha sido muy grosera (...) el día que estábamos los 4 nominados aquí, se rehusó a usar el collar de nominados; yo siento que eso es una falta de humildad, porque todos podemos estar en ese lugar. Eso se me hizo como una falta de humildad.” ‘la Coreañera’

Leer: La granja VIP 2026: Manelyk explota vs. Rafa Mercadante por comentario sobre su cuerpo, ¿expulsado del reality?

🐄 La Coreañera dejó nominada a MANELYK en su legado tras ser eliminada de La Granja VIP:



“Nominé a Mane porque he notado que ha sido muy grosera, se rehusó a usar el collar de nominados y siento que es una falta de humildad”#LaGranjaVIP pic.twitter.com/ewH4V1kQ85 — nacho con O (@NachoConO) September 15, 2026

Abigail Pak, ‘La coreañera’ / Instagram

Rey Grupero arremete EN VIVO contra ‘la Coreañera’

Después de que ‘la Coreañera’ argumentara su decisión de nominar a Manelyk, Rey Grupero criticó su juego y aseguró que no le gustó su participación desde que entró al reality. Además, señaló que le sorprendía que expresara esas razones ahora que se encontraba fuera de la competencia, pues consideró que debió decírselas de frente cuando todavía estaba dentro de la granja.

“No me gustó tu juego desde que iniciaste, entraste bailando y a los tres segundos se cayó el personaje. Me sorprende que le digas a Mane sus cosas cuando tenías que habérselas dicho adentro, y creo que eso está muy evasivo... Nos quedaste mal y por eso te encuentras afuera el día de hoy.” Rey Grupero

Ante esto, ‘la Coreañera’ respondió que se encontraba satisfecha y contenta por el reto que vivió durante su estancia en el reality.

“Aquí adentro de la granja fue un gran reto para mí, y me siento orgullosa de mí misma por ahber estado esta semana...” ‘la Coreañera’

Sin embargo, Rey Grupero la interrumpió y aseguró que permanecer una semana dentro no representa un reto, por lo que consideró que debió haber aguantado más tiempo en la competencia. También señaló que ese tipo de cosas no se dicen desde la seguridad de un foro, una vez que ya se está fuera del reality y sin tener contacto con los demás participantes.

“Un reto de una semana, eso no es ningún reto. Hubieras aguantado y hubieras sido frontal con las personas en su momento, no ahorita que sales y estás en la seguridad de un foro.” Rey Grupero

Ante las fuertes declaraciones, los demás críticos salieron en defensa de ‘la Coreañera’ y señalaron que la influencer está en su derecho de nominar a quien ella quiera, pues es parte del juego. Además, destacaron que Abigail aún es joven y que no cuenta con suficiente experiencia en este tipo de producciones.

Leer: ¿Niurka se va de ‘La granja VIP 2026’? Granjeros ventilan que ya está haciendo sus maletas: “No aguanta”

Rey Grupero vs ‘la Coreañera’ / Redes sociales

¿Rey Grupero expresó su favoritismo por Manelyk?

Cuando el resto de los panelistas defendió a ‘la Coreañera’, Rey Grupero cuestionó su intervención y señaló que se estaban convirtiendo en defensores de Abigail.

"¿Vienen como críticos o vienen como tíos?”, cuestionó Rey Grupero.

En respuesta, una de las panelistas le señaló que, en realidad, era él quien estaba defendiendo a Manelyk, pues recordó que desde la semana pasada había criticado a María Karunna por nominarla. Además, volvió a hablar a favor de Abigail y reconoció que hizo un buen uso de ‘el Legado’, pues consideró que fue una buena forma de jugar.

“Desde el fin de semana, Rey Grupero está criticando que María haya nominado a Manelyk (...) El que está defendiendo a Manelyk allá adentro eres tú.” Panelista de ‘La granja VIP’

Finalmente, Alfredo Adame intervino y concluyó la conversación asegurando que Rey Grupero tiene un “favoritismo” por Manelyk.

“Yo descalifico tu favoritismo hacia Manelyk.” Alfredo Adame

La presunta preferencia por Manelyk en ‘La granja VIP’ 2026 no es un tema nuevo, pues ya se había hablado de ello anteriormente tras una pelea con Niurka.

Leer: ¡Escándalo en La granja VIP! Un habitante podría salir directo a la cárcel: “Tiene una demanda”