Rosa María Noguerón lanza contundente mensaje a ‘La granja VIP’ tras críticas a LCDLFM: “vean los números” VIDEO

En las últimas semanas, todo lo que rodea a ‘La casa de los famosos México’ ha abierto la conversación, y el tema del rating respecto a su competidor directo, ‘La granja VIP’ no ha sido la excepción.

Después de muchos ‘dimes y diretes’ por parte de ambas producciones, ha sido Rosa María Noguerón la que ha lanzado el último dardo, asegurando que ‘LCDLFM’ está por encima de cualquier otro proyecto similar.

LCDLFM y La granja VIP / Redes sociales

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Rosa María Noguerón lanza contundente mensaje sobre de ‘La granja VIP’

La productora de ‘LCDLF’ aseguró en una entrevista de a pesar de las comparaciones y lo que puedan decir en otras televisoras, el éxito de su programa está sustentado con métricas reales.

“Vean los números, yo lo les puedo decir eso. Qué fácil es hablar. Los números no mienten, los patrocinadores no mienten, entonces con eso me quedo. Cada quien puede decir lo que quiera decir pero a las pruebas me remito” Rosa María Noguerón

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¿Rosa María Noguerón presente en La casa de los famosos México 2027? / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón con un pie fuera de ‘La casa de los famosos México?

Hace algunos días las alarmas se encendieron nuevamente luego de que Noguerón publicara una foto de ‘La casa de los famosos’ agregando un mensaje de agradecimiento, provocando el inicio de las especulaciones sobre su salida del proyecto.

Aunque más tarde Rosa María salió a desmentir dichos rumores, se sabe que ejecutivos de Endemol y Televisa están evaluando nuevos productores para la siguiente edición del programa, pues la gestión de Noguerón ha estado marcada por la polémica por decisiones de casting y situaciones ocurridas al interior del reality.

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La granja VIP / Redes sociales

¿Qué programa tiene más rating, ‘La casa de los famosos México’ o ‘La granja VIP’?

De acuerdo a información revelada por Hugo Maldoinado TV, ‘La casa de los famosos México 2026' registró 3.64 millones de espectadores, mientras que ‘La granja VIP’ se quedó con 1.89 millones de espectadores. Cabe recalcar que ambas cifras son inferiores a las registradas la semana anterior.

LLEGARON LOS RATINGS DE LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO Y LA GRANJA VIP, DEL DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE.



LCDLFMX: 3.64 MILLONES

LA GRANJA VIP: 1.89 MILLONES



AMBOS BAJARON #LaCasaDeLosFamososMx #lagranjavip #ratings pic.twitter.com/0mWGEBF5DE — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) September 14, 2026

Aunque a simple vista Televisa es el gran ganador en esta batalla, no hay que olvidar que ambos proyectos se presentan bajo formatos diferentes, pues mientras ‘La casa’ apuesta por la televisión tradicional, ‘La granja’ se está enfocando más en una distribución multiplataforma.